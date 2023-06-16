陳欣妍扮性感女flirt男友 沈震軒：我個小心臟搞唔掂呀

外表野性不羈的Sammy其實是絕世好男友，Shirley亦十分認同，更說：「為咗証明我冇睇錯，今舖決定夾埋個朋友一齊整蠱佢，順便訓練吓自己演技。」於是Shirley用朋友的電話卡，匿名為「kelly_C」whatsapp Sammy，「再加張我本人嘅格肋底相send過去。」然後朋友便截圖「kelly_C」跟Sammy的對話給Shirley，Shirley在跟Sammy拍攝youtube頻道時即場發爛。

沈震軒（Sammy）跟女友陳欣妍（Shirley）拍拖五年，二人不時以情侶檔姿態吸金，又定期在YouTube節目拍片，當中的兩性話題特別受歡迎。昨日（15日）上架的一集，拍攝日期又適逢Sammy四十歲生日，所以Shirley決定給Sammy一個大驚喜「整蠱男友沈震軒之40不惑大考驗」。

整蠱當日，二人坐在梳化上準備拍攝，這時細心的Sammy問道女友是否凍，然後自動波走到樓上調整冷氣溫度，Shirley笑說：「今日咁細心，我點扮嬲！」二人交談時，Shirley話語稍為沒尾音，醒目的Sammy立即表示：「今日feel到有啲危險呀，哈哈。」正式拍攝，Shirley不停找機會發爛，但Sammy依然以笑緩和氣氛。扮停機後，Sammy又輕撫Shirley頭並溫柔地問：「咩事呀？」這時Shirley理直氣壯地多次問Sammy，「你有冇嘢呃我？」Sammy堅持說沒有。最後Shirley便拿出電話將假截圖給Sammy看，更邊喊邊說Sammy對「kelly_C」掃苦，絕對是演技大爆發，面對女友無理取鬧，Sammy只好傻笑及向Shirley解釋，不過Shirley keep住「失控」，「影張咁嘅相俾你，格肋底我冇咩？」Sammy百辭莫辯，最後拍攝團隊叫Shirley到樓上補妝後再拍攝，獨自坐在樓下的Sammy即說：「唔怪得之今日咁奇怪啦個氣氛，所以social media係幾恐怖呢。我而家係嗰啲六月飛霜呀！」

最後拍攝團隊告知Sammy已被整蟲，Shirley隨即拿着生日蛋糕及唱着生日歌出來，這時Sammy才恍然大悟，Shirley對着Sammy說：「sorry，四十不惑，恭喜你呀，你已經通過考驗啦，生日快樂。我哋今集主題係四十不惑，果然唔受Kelly C誘惑。」此時Sammy只懂傻笑，Shirley叫Sammy吹蠟燭許願，Sammy說：「希望Shirley正正常常，唔好再玩啲咁嘅嘢，我個小心臟搞唔掂呀。」事後Sammy表示自己真的從來沒有懷疑過，更大讚Shirley是個好演員，而Shirley亦讚Sammy是個好男友，然後攬着他，「呵番吖。」