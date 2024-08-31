陳欣妍「分身」亮相兩台　網民見火火都同場：ViuTV人過晒TVB？

由胡蓓蔚、陸浩明、支嚳儀、火火主持嘅82台TVB Plus節目《我推的野男LIVE!》每逢星期一及二晚上9點30分直播，但因支嚳儀向節目組請假前往美加登台，所以今個星期嘅兩晚節目就搵嚟陳欣妍（Shirley）頂上做4集客席主持。同時，Shirley有份主演嘅ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》亦喺9點30分播出，換句話說，Shirley竟然可以喺同時段出現喺兩個電視台，真係好犀利呀！

現年31歲嘅陳欣妍喺2020年憑《美女郊遊遊》而人氣急升，前晚佢一連兩晚首次亮相TVB Plus，為《我推的野男LIVE!》代班擔任女主持，喺節目中着上黑色西裝褸，大騷修長美腿，十分吸睛。由於節目係直播嘅關係，所以Shirley一開始都表現緊張，去到後期先至稍為放鬆。