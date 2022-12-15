陳法拉偕老公飛法國出席品牌活動 行程緊密返港拍新片

回顧今次法國之行，最令法拉難忘的是參觀了香水品牌展覽，她嘆為觀止的說：「看到很多不同香水的練成過程和背後故事，展覧場地布置成跟馬戲團一樣的氣氛，還有賭場場景，很花心思。」法拉對No.5 Parfume香水情有獨鍾，而始創人Gabeielle Chanel本身是一個孤兒，但法拉欣賞她的創意無限，吸收各地不同的文化融入創作中，在參觀她的家居可見不乏具中國色彩的擺設，如畫作、屏風等，讚嘆她的一生絕對是一個傳奇。

法拉指老公也喜愛這品牌的香水，香水對他們兩人而言擁有親蜜回憶，法拉甜蜜的說：「當年認識老公，第一次見面時，他身上便噴了這品牌的香水，多年不變，所以每嗅到這味道便想起我老公，我也很開心他如此專一，也是我的幸福。」法拉也形容這品牌香水的複雜氣味配方很像她演戲一樣，她所遇的角色有很多層次的演繹，跟她很配對。與家人短聚數天後，法拉便趕回香港為一部港產片準備開工，直至聖誕前夕便會返回法國跟他們會合共渡節日，法拉透露早已為家人準備了聖誕禮物，也特別給小迷妮挑了一份具紀念價值的禮物。她貼心的說：「我在法國買了一個CHANEL特別版手袋給Mini，兩歲的她很愛在家裡拿著手袋走來走去很趣緻，她也算是半個法國人，所以買了這法國品牌給她，這手袋極具珍藏價值，也是媽咪給女兒傳承下去的一份家傳之寶，我等她成長後多謝我！」