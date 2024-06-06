陳法拉兒子未改中文名：佢跟我姓 韓星朴炯植欲挑戰拍動作片(有片)

韓星朴炯植和陳法拉今日(6日)於九龍圓方出席品牌發布會，朴炯植表現親切，大派心心，不過身穿西裝的他在拍照期間，熱到出汗，待助手遞上紙巾後，害羞地背向記者抺汗，場面搞笑。曾來港出席粉絲見面會的他，接受簡短訪問，他表示最掛念香港美食，被問到想挑戰甚麼角色時，他笑言來到香港特別有興趣拍動作片。

入選外國多項十大 不知魅力所在 被問到出演韓劇《金銀島》的進度，他興奮表示，即將進入拍攝嘅階段，他演在大企業中從低層一直向上爬的角色，當中有驚慄元素，希望能為觀眾帶來新鮮感。有外國網站投選韓國十大靚仔男演員、理想男友和最佳演技男演員，朴炯植都能佔一席位，他靦腆地示，「我都不知魅力所在。」6月中是父親節，問到送甚麼禮物給父親，他說：「爹哋鍾意手錶，雖然手錶比較貴都會買俾佢。」

快閃來港 剛於3月再為人母的陳法拉，專程從紐約快閃回港出席活動，法拉表示，雖然早前出席電影《哥斯拉與金剛：新帝國》的首映禮也曾短暫離開幼子，但今次的時段較長，故亦有點掛念3個月大的兒子，活動後旋即返美照顧他。問到兒子的中文名時，法拉笑言，「未定中文名，但一定會跟我姓，因為老公冇中文姓氏，叫住陳米奇先。」她又指長女因多了弟弟有點呷醋，不時有吸引爸媽的注意，問到讀幼稚園的女兒可知她是演員？法拉笑言，「佢唔知，不過我哋屋企附近有間酒店，門外貼了《哥斯拉與金剛：新帝國》的電影海報，爸爸同佢講係媽咪嘅poster，佢每次行過都話人係媽咪間酒店。」