陳法拉巴黎之行喜遇姬蒂白蘭芝 為開鏡在即Netflix電影返港取景

陳法拉日前現身法國，出席Giorgio Armani Privé 2024/25秋冬高訂系列時裝騷。即將返港的法拉，趁今次巴黎工作之行順道與家人在當地度假及為與哥連費路(Colin Farrell)合演的Netflix新片《The Ballad of a Small Player》作好準備。是次活動上，法拉更喜遇自己欣賞的一位荷李活女星姬蒂白蘭芝(Catherine Blanchett)，當然亦沒有錯過合照機會。

會做定防暑措施

身穿一襲華麗高訂套裝的法拉愉快的說：「很享受今次半工半私的行程，既可跟家人度假輕鬆下，又可以趁機熟讀新戲的劇本作好準備，還有品牌客戶款待宴請品嚐美味海鮮餐。而今次個show睇完之後，感覺跟以往與別不同；很多衫款設計都以珍珠、寶石為主題，所以今日所穿的服飾都有好多寶石珍珠元素在內，好華麗，大開眼界。」結束巴黎之行後，法拉便會返港為新片開工，這陣子也有留意香港氣候，她知道香港的天氣今年特別熾熱，所以作好心理準備隨時在熱浪下拍攝外景，笑言要準備防暑措施。「因為電影也會在香港、澳門兩地取景，為免中暑，我也得作好防暑準備。但同樣要準備的是我所演的角色；今次所演的角色在情緒上比較複雜，要份外用心下點苦功，對我來說也是一個新挑戰。」