陳法拉快閃返港出席金像獎 讚鍾雪瑩係獨當一面女演員

陳法拉今日(26日)到中環出席奶粉品牌活動，期間她提到會帶埋一對仔女去開工，更提到囡囡現時會充當她的法語翻譯。她表示今次會逗留香港兩天，明天會擔任金像獎的頒獎嘉賓，更預告她的出場方式與《贖夢》有關。

驚小朋友被 《贖夢》嚇親 法拉在活動上稱會帶埋小朋友一齊返工，問到她如何在片場照顧小朋友又要兼顧拍攝，她說︰「要睇下咩片種，好似《贖夢》咁，本身佢係恐怖片，妝容又好恐怖，會嚇親佢哋。之前拍Marvel、迪士尼系列電影，都會帶埋佢哋。(喺片場聽唔聽話？)聽話呀！阿女嚟探班，有好多演員，我同佢講唔好亂咁出聲，佢真係唔出聲，只係度望，佢知道呢啲情況唔可以亂叫，俾佢哋試下唔同環境，帶佢見識多啲世面。」

要培育下一代觀眾 法拉稱現時觀眾看電影的模式改變，會待電影在其他平台上映才看，希望香港人可以多些之後自己的電影院。談到本港及其他地方都出現票房淡的情況，她表示培養下一代去戲院看電影是很重要，「唔好話電影，舞台劇都係，我上星期入場睇舞台劇，入到去啲觀眾都係白頭髮咁濟，全部六、七十歲嘅觀眾先使錢去睇，美國睇舞台劇係再貴啲，都會感慨可唔可以多啲後生呢？可能內容方面拍啲後生鍾意，或者戲院要搞多啲活動，培養下一代嘅觀眾好緊要。」

讚 鍾雪瑩係好演員 提到入圍角逐金像獎影后的鍾雪瑩曾提到自己很愛看《溏心風暴》，亦因為法拉在戲中用手語演繹，深深吸引著她，令她學習手語，法拉聞言大感驚喜︰「係咩？佢都有睇呀？手語真係好難學，我相信佢都花咗好多時間、心機去學。我去做其他活動都有見到佢，好欣賞佢，佢好有諗法，係可以獨當一面演員。其實好開心見到，因為香港女演員斷層咗好耐，特別係電影女演員，依家突然多咗一堆電影新女演員，其實係好開心，希望大家都可以加油！」