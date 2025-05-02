陳法拉意大利出席CHANEL騷 與蘇菲亞哥普拉一見如故

陳法拉近日短暫返港，宣傳有份主演的電影《贖夢》，及為《金像獎》擔任表演嘉賓，隨即飛往意大利的莫湖，參加在當地度假勝地舉行的CHANEL時裝騷。這次行程就像給她的繁忙生活叉電，重新找回演出的靈感。
在意大利的美麗大自然中，法拉感受到無比放鬆，她不僅參加了時裝騷，還參觀了當地的十七世紀大宅和城堡，更在城堡內用餐，體驗歐洲貴族生活，彷彿置身於童話世界。她形容這次經歷既浪漫又夢幻，讓原本緊張的心情瞬間減壓。
更令人興奮的是，法拉在這次活動中，意外遇見她心儀的《迷失東京》導演兼演員，蘇菲亞哥普拉(Sofia Coppola)。與這位才華橫溢的藝術家相遇，讓她倍感親切，彷佛遇見一位老朋友，兩人席上傾過不停兼合照。
法拉在社交媒體上寫道：「當工作感覺像度假時，謝謝CHANEL邀請我來莫湖參加騷。看到這場騷和與人交流，總是讓人倍感鼓舞。(when work feels like vacation ❤️ thank you @chanelofficial for having me at lake Como. It’s always inspiring to see the show and to connect with people.)」文中流露出對今次行程，滿滿感激與喜悅，讓人不禁想像她在那個美麗湖畔的快樂時光。