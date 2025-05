陳法拉意大利出席CHANEL騷 與蘇菲亞哥普拉一見如故

法拉在社交媒體上寫道:「當工作感覺像度假時,謝謝CHANEL邀請我來莫湖參加騷。看到這場騷和與人交流,總是讓人倍感鼓舞。(when work feels like vacation ❤️ thank you @chanelofficial for having me at lake Como. It’s always inspiring to see the show and to connect with people.)」文中流露出對今次行程,滿滿感激與喜悅,讓人不禁想像她在那個美麗湖畔的快樂時光。