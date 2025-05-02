陳法拉意大利出席CHANEL騷 與蘇菲亞哥普拉一見如故

陳法拉近日短暫返港，宣傳有份主演的電影《贖夢》，及為《金像獎》擔任表演嘉賓，隨即飛往意大利的莫湖，參加在當地度假勝地舉行的CHANEL時裝騷。這次行程就像給她的繁忙生活叉電，重新找回演出的靈感。

在意大利的美麗大自然中，法拉感受到無比放鬆，她不僅參加了時裝騷，還參觀了當地的十七世紀大宅和城堡，更在城堡內用餐，體驗歐洲貴族生活，彷彿置身於童話世界。她形容這次經歷既浪漫又夢幻，讓原本緊張的心情瞬間減壓。