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娛樂
2025-05-02 07:30:00

陳法拉意大利出席CHANEL騷 與蘇菲亞哥普拉一見如故

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法拉與蘇菲兩人一見如故，合照後傾過不停。

法拉與蘇菲兩人一見如故，合照後傾過不停。

陳法拉近日短暫返港，宣傳有份主演的電影《贖夢》，及為《金像獎》擔任表演嘉賓，隨即飛往意大利的莫湖，參加在當地度假勝地舉行的CHANEL時裝騷。這次行程就像給她的繁忙生活叉電，重新找回演出的靈感。

 

在意大利的美麗大自然中，法拉感受到無比放鬆，她不僅參加了時裝騷，還參觀了當地的十七世紀大宅和城堡，更在城堡內用餐，體驗歐洲貴族生活，彷彿置身於童話世界。她形容這次經歷既浪漫又夢幻，讓原本緊張的心情瞬間減壓。

 

 

 

 

此行為法拉帶回眾多美好回憶。 法拉此行收穫不少時尚靈感。 除了欣賞時裝騷，法拉還到古堡出席晚宴。 法拉此行收穫不少時尚靈感。

更令人興奮的是，法拉在這次活動中，意外遇見她心儀的《迷失東京》導演兼演員，蘇菲亞哥普拉(Sofia Coppola)。與這位才華橫溢的藝術家相遇，讓她倍感親切，彷佛遇見一位老朋友，兩人席上傾過不停兼合照。

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法拉在社交媒體上寫道：「當工作感覺像度假時，謝謝CHANEL邀請我來莫湖參加騷。看到這場騷和與人交流，總是讓人倍感鼓舞。(when work feels like vacation ❤️ thank you @chanelofficial for having me at lake Como. It’s always inspiring to see the show and to connect with people.)」文中流露出對今次行程，滿滿感激與喜悅，讓人不禁想像她在那個美麗湖畔的快樂時光。

法拉形容這次旅程既浪漫又夢幻。 在意大利的美麗大自然中，法拉感受到無比放鬆。

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