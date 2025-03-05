陳法拉演《贖夢》為張家輝癲到底 帶病高樓企跳自嘲比戲中女主角更慘情

張家輝執導及主演新作《贖夢》將於3月27日在港正式上映，電影由劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢、袁綺雯及許恩怡參與演出。正如電影的宣傳語句所言「最揪心的過去 最勾心的傷痛」。故事講述張家輝和陳法拉一對恩愛夫妻，因一次投資嚴重失利，作出失誤的抉擇，陷入一個萬劫不復的巨變，令人生開始墮入夢魘中。電影帶領觀眾走入夢境世界，潛入角色心底陰暗回憶，揭開一個個人性故事。 陳法拉在拍攝整部電影過程中，尤如墮進深淵，每一場戲都沉浸於陰暗鬱結角色中，由第一日開工企跳狂呼，到最後煞科的一日，也得聲嘶力竭街頭狂奔，每一刻都令觀眾驚心動魄，但對於法拉來說卻過足戲癮。首天開工的第一場戲，法拉所演的角色在走投無路下，情緒激動在露台企跳，現場氣氛緊張，身處高樓的她即使在排戲，身邊每一位工作人員也替她緊張，包括導演張家輝，由於衝上枱上企跳的位置面前無遮無擋，只有一條威也繫着法拉腰間，其拼命演出，在瘋狂剎那間，被家輝大力擁着的搶救下來，制止悲劇發生。

當天帶病開工的法拉說：「第一日開工的第一場已經情緒激動得難以收拾，還要在露台企跳，最初試位的時候因為穿上拖鞋，所以有些少跣腳，導演看見後也馬上改善，建議把拖鞋除掉較穩陣，而動作指導亦細心計算企跳和威也收放的長度，做足安全措施，令我放心投入演出。其實最初也擔心，又要痛哭、又要吊威也、又要企跳，剛好自己身體不適發燒，幸好最後大家在充足準備下，僅拍了三take便完成了首天開工的第一場戲。家輝事前也跟我說這天為了專心做好演員這崗位，他另一個導演崗位先交給副導演和攝影師處理。因為這一場是重頭戲之一，而且又是第一場。雖然我覺得自已身體未算是最好狀態，但在大家的配合下完成，感到滿意。」

周身瘀傷嚇怕家中兩老 法拉所演的角色由頭慘情到尾，瘋癲得來令人憐憫，即使拍至煞科前一刻仍瘋狂到底，抱住錯覺以為是自己契女的小女孩，夜深街頭赤腳狂奔，她說：「我抱住這位小妹妹來來回回在街上走了好幾回，肥嘟嘟的她也很聚手，一邊抱着她一邊揮着丫杈，與小女孩的爸爸對峙，街頭狂呼，又再嗌到力竭聲嘶。」雖然法拉飾演角色紀慧玲下場悽慘，但她苦笑說：「其實現實生活中，我比紀慧玲更慘情，因為導演要求我減肥，為了減5至6磅，我要戒食澱粉質、自己喜歡的食物，但期間適逢聖誕，普世同歡的日子我只有看着家人吃聖誕大餐，所以我覺得自己比紀慧玲更加淒涼！」為了參演這部電影，法拉兩個多月香港、美國兩邊走，而在殺青的一天，除了臉傷之外，手腳也化了瘀傷。法拉將這傷妝的造型拍下來傳給美國的媽咪，怎料媽咪信以為真嚇得連聲叫她入醫院看急症。本以為給父母幾張工作照，讓他們知道開工的情況。卻弄巧反拙，嚇怕老人家。幸好老公知道他是在拍戲，所以也幫忙安慰一對老人家讓他們安心下來。而法拉也叮囑老公不要將這些照片給女兒看，否則定大驚喊出來，以為媽媽發生甚麼事。

此外，《贖夢》未上映經已廣受海外影迷關注，先後入圍多個影展，包括意大利烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節全景單元、馬來西亞國際電影節、德國奇幻電影節、英國曼徹斯特Grimmfest電影節，以及巴黎詭奇電影節競賽單元，未在港開畫已得到各地電影界及觀眾關注。