陳法拉產後首現身 即日來回洛杉磯出席《哥斯拉×金剛：新帝國》首映禮

陳法拉產後首次現身公開場合，今日(香港時間26日)專程由紐約飛到洛杉磯出席有份參演的第二部荷李活電影《哥斯拉×金剛：新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire)首映禮。戲中法拉飾演伊維族女王，與族人藏着泰坦族的秘密，對抗滅世力量。法拉較早前生完BB，今日她現身已容光煥發登場，她表示：「生完BB可以這麼快復工覺得好榮幸，其實冇特別修身，都是靠團隊幫我扮靚。電影拍攝完成已經一年有多，見到好多舊同事感覺好親切、好開心。」今趟旅程行程緊湊，法拉即日來回紐約及洛杉磯，首映禮結束後，法拉和老公都急着飛回紐約照顧小朋友，她特別感謝爸爸媽媽的幫忙，所以未有時間逗留洛杉磯太久。法拉大讚老公不怕辛苦，相當貼心陪伴左右，她笑說：「多得有佢，幫我拎住大袋細袋嘅嘢，做咗我助手，我哋都好心急想趕返去見兩個小朋友。」