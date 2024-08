陳法拉相約宋熙年陳爽曬凍齡合照　網民大讚保養得宜

只有陳法拉係單拖現身

宋熙年及陳爽喺社交網站分享飯敍及陳年合照,並分別以留言話:「Over a decade later we’ve each exchanged some of our collagen for two kids and our very lucky husbands.」(十多年後,我哋都用咗膠原蛋白去換兩個小朋友同埋我哋非常幸運嘅老公。)及「十幾年前去旅行到現在,我旁邊的兩位是怎麼做到沒變過的?只有老公…讓我越來越有安全感 謝謝法拉,有一直看我的專欄呢 #華姐 #聚會」。