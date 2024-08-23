陳法拉相約宋熙年陳爽曬凍齡合照　網民大讚保養得宜

宋熙年、陳法拉 & 陳爽

現年42歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度。 早前陳法拉返港，相約《東西宮略》阮小儀、陳敏之、呂慧儀及阮兆祥聚會，近日佢又相約同樣華姐出身嘅宋熙年及陳爽飯敍，而宋熙年及陳爽亦有喺社交網站分享飯敍及陳年合照，佢哋嘅凍齡美貌令網民驚艷，彷似沒有歲月嘅痕跡。

只有陳法拉係單拖現身 宋熙年及陳爽喺社交網站分享飯敍及陳年合照，並分別以留言話：「Over a decade later we’ve each exchanged some of our collagen for two kids and our very lucky husbands.」（十多年後，我哋都用咗膠原蛋白去換兩個小朋友同埋我哋非常幸運嘅老公。）及「十幾年前去旅行到現在，我旁邊的兩位是怎麼做到沒變過的？只有老公…讓我越來越有安全感 謝謝法拉，有一直看我的專欄呢 #華姐 #聚會」。

喺飯敍合照中，宋熙年及陳爽都有帶同老公出席，只有陳法拉係單拖現身。三位前華姐面帶笑容，同陳年合照相比都冇咩變化，皮膚狀態依然似足少女，至於身材同容貌都保養得非常好，可以話係「防腐級凍齡」。唔少網民都大讚佢哋依然漂亮及keep得好好。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈