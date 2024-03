現年42歲的陳法拉今早在社交平台公布再為人母,她在社交平台宣布再為人母,上載一家四口的相片,兩夫妻與女兒和剛出世的兒子,緊握小手,她以英文寫道,「我們現已是一家四口,大家姐興奮地見她的小弟弟(We are now a family of FOUR! Big sister was so exited to meet her little brother)。」