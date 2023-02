陳法拉進軍荷李活先後接拍大熱美劇及賣座猛片,去年底她相隔兩年回港開工,除出席廣告活動外,又接拍張家輝新片《贖夢》,完成自己的戲份已匆匆飛返美國與家人團聚。

法拉近年專注荷李活市場,先後參與妮歌潔曼(Nicole Kidman)主演的HBO劇集《無所作為》(The Undoing),更加入MCU演出Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),更為2024年上映的大製作電影《哥斯拉大戰金剛2》(Godzilla vs. Kong2)參與演出。法拉剛剛慶祝其41歲生日,她在IG分享慶祝照片及短片,獲Marvel送上鮮花及心意卡,又貼出留港時獲黎姿送上蛋糕預祝牛一,可見兩位靚太的私下感情相當不俗。