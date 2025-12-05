陳法蓉情緒出問題認要搵專家 感激蔡少芬謝寧陪自己

陳法蓉、向海嵐、苗橋偉、戚美珍等今日(5日)到銅鑼灣出席《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會記招，為好友站台。她提到賈思樂今次個唱收益會全部撥捐大埔宏福苑，非常感恩。她指慧妍雅集也有捐出100萬元，知道全香港都正在努力去幫助宏福苑，體驗到香港人的關愛。她表示慧妍雅集的規模不及其他大型慈善機構，但大家都在努力，相信積才成多，可以幫助更多人。
蔡少芬謝寧輪住陪自己
談到她15歲的愛犬突然離世，未幾又到爸爸入醫院，她直認情緒非常低落，更形容當時自己「壓力爆煲」。她說︰「我係爆煲個程度係唔再能夠面對任何人」。語畢，陳法蓉眼泛淚光，透露自己為此有去看醫生，亦很感恩幾名朋友給予心理輔導。
她哽咽說︰「雖然我係見好轉先講俾佢哋知，佢哋都有問我點解唔一早講，我真係好多謝蔡少芬兩公婆、王愛倫，好多謝謝寧喺三個禮拜入面，每日煮飯俾我食……心理輔導係好緊要，希望組織到其他機構，我都有去聯絡，希望盡快搵到個適合地方幫災民去做心理輔導、情緒疏導。我相信好多香港人都好悲痛，希望可以有實際行動幫到更多人。」
自覺陪爸爸時間不夠
她坦言雖然知道愛犬年紀很大，但自己有一段時間不停問為何狗狗走得這麼突然，未幾又遇到爸爸突然入院，令她覺得自己需要用更多時間去陪家人。與此同時，她亦因為這次的經歷，更明白到心理輔導的重要性，希望可以向有需要人士提供心理輔導，始終今次是大災難，大家的內心是不好受，自己看到新聞也很想哭。
問到她父親的情況，陳法蓉表示爸爸的情況穩定，很感恩可以對症下藥，現正逐步康復。至於其心理狀況，她指因為爸爸的情況變好，自己才可以走出來跟大家做訪問。她說︰「依家嘅我係好ok，但自己有身同感受，希望可以係其他方面同難過嘅人同心同行。」