陳法蓉情緒出問題認要搵專家 感激蔡少芬謝寧陪自己

陳法蓉、向海嵐、苗橋偉、戚美珍等今日(5日)到銅鑼灣出席《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會記招，為好友站台。她提到賈思樂今次個唱收益會全部撥捐大埔宏福苑，非常感恩。她指慧妍雅集也有捐出100萬元，知道全香港都正在努力去幫助宏福苑，體驗到香港人的關愛。她表示慧妍雅集的規模不及其他大型慈善機構，但大家都在努力，相信積才成多，可以幫助更多人。

蔡少芬謝寧輪住陪自己

談到她15歲的愛犬突然離世，未幾又到爸爸入醫院，她直認情緒非常低落，更形容當時自己「壓力爆煲」。她說︰「我係爆煲個程度係唔再能夠面對任何人」。語畢，陳法蓉眼泛淚光，透露自己為此有去看醫生，亦很感恩幾名朋友給予心理輔導。

她哽咽說︰「雖然我係見好轉先講俾佢哋知，佢哋都有問我點解唔一早講，我真係好多謝蔡少芬兩公婆、王愛倫，好多謝謝寧喺三個禮拜入面，每日煮飯俾我食……心理輔導係好緊要，希望組織到其他機構，我都有去聯絡，希望盡快搵到個適合地方幫災民去做心理輔導、情緒疏導。我相信好多香港人都好悲痛，希望可以有實際行動幫到更多人。」