陳浚霆出道10年決心回歸歌手身份 人生首支MV《大個之後》獲任達華友情演出

陳浚霆（Andrew）不經不覺入行10年，在《愛．回家之開心速遞》中飾演「龍璟風」(風少)深入民心，大家都幾乎忘記了他曾經是參加《超級巨聲4》入行。 雖然Andrew一直都是以電視人物角色跟大家見面，但他喜歡唱歌的初心，一直沒有改變，只是一直在尋找機會，想給大家煥然一新的感覺，用歌手身份去讓大家接受，除搞笑外，Andrew也有深情的一面，希望大家在他的歌聲內感受到。



《大個之後》為 Andrew全新單曲，雖然在2023年底已給大家聽了一少部份，但整首歌曲一直未正式在任何媒介上曝光，基於Andrew太在意第一份作品的心意，不停精益求精，思前想後，不斷的修改才有今日這個版本出現，也期望大家在看過此曲的MV覺得滿意。

碌盡人情牌 在單曲創作初期，Andrew花了幾個月時間揀歌，最後挑選到由葉澍暉作曲的Demo後，Andrew跟監製莊冬昕Ben及葉澍暉說，想要一份送給家人的歌詞。因為很多時大家說起「愛」，都會由男女之間的愛為首，但Andrew認為對家人的愛，其實都是很難表達或說出口，可能有些朋友，還未能說到多謝，就已經失去機會。所以Andrew希望大家聽了《大個之後》有所啟發，對家人的愛永遠不要追悔。很幸運地填詞人黃厚霖的歌詞完美表達了現代人每天忙碌著打拼，卻疏忽了最重要的愛。Andrew在歌曲完成後非常深思熟慮MV如何拍攝，他在個人首支MV中完美演繹了魔羯座的力量，他親自拜訪MV導演和團隊、向他們表達MV故事想要呈現的畫面，當導演要求一位具份量的嘉賓參演時，他便透過長輩的幫忙，誠意邀請了任達華華哥幫忙演出，慶幸華哥也喜歡這MV劇本，所以願意抽出檔期參予。

此MV另一亮點便是小演員黃梓樂參與拍攝，令到這MV生色不少。Andrew更是首次跟電影製作團隊去拍攝MV，心情緊張又興奮。在台前幕後都是電影班底下，他的壓力也相對增加。一位是影帝、另一位是影壇新星，陳浚霆更是不容有失。雖然拍攝了一整日的時間，燈光、美指、道具都忙不停手，但團隊也非常開心，華哥、導演、Andrew都不停萬歲，照顧大家，這種趕戲日與夜，也令大家感溫暖。