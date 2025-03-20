陳浚霆大談拍新歌《大個之後》MV點滴 揭任達華拍戲有呢個習慣

講到最近親身去電台宣傳新歌《大個之後》，陳浚霆表示：「好興奮，以前聽過好多唔同嘅電台節目，我未見過主持人真人個樣，所以都好興奮，啲主持人就話電視機見得我多未見過我真人。」對於是否希望憑新歌爭奪樂壇各大獎項，他坦言自己以平常心看待。他指較早前去到新城電台宣傳歌曲可惜未能夠與馬浚偉見面，不過自己也有留下親手寫上的卡片給對方。

揭任達華拍戲有呢個習慣

被問到與任達華（華哥）合作拍攝新歌MV，陳浚霆興奮表示：「呢首歌以親情為主，咁就講大個咗對於屋企人同埋社會感覺會有少少唔同，我想個MV電影感重啲，工作團隊就誠邀華哥拍攝，之後華哥就應承咗，佢俾咗一日full day嘅時間我，華哥係一個令到我好舒服嘅對手，拍攝之前華哥都有搵導演去傾，我冇諗過佢會做咁多嘢令件事昇華咗。」他感激華哥親自教導如何去做一個專業的演員，並表示：「無論拍完嘢熄咗機，修養都依然要保持，華哥嚟拍MV嗰日，好多工作人員同我講要早啲去到，因為華哥一定會早至少半個鐘到，咁我嗰日早45分鐘到，點知佢比我仲更加早到。」