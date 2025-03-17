陳浚霆重拾歌手夢出新歌《大個之後》 喜獲任達華黃梓樂助陣拍MV

《大個之後》的MV 內容想表達每個人都曾經為自己的夢想努力，排除萬難。華哥《大個之後》在拍攝空檔時對 Andrew 說：「做人最緊要有夢想，我覺得有夢想真係可以會成真！大家只要朝着自己嘅夢想，不怕辛苦，不怕失敗，願意付出，繼續往前行。就有機會！ 」今次華哥也是第一次認識Andrew，就實現了他的願望，Andrew對華哥的金石良言深表認同及答允會聽教聽話。

喜獲任達華助陣拍MV

Andrew 對第一首 MV 便可以請出影帝華哥助陣幫忙表示：「華哥願意答應參與這MV 真的令我很驚訝，當華哥去到拍攝現場第一時間便給大家萬歲，非常親切。當看到華哥第一鏡拍攝，已感受到他真的很犀利，他戲內戲外很微細的動作也有戲，在他身邊我學到很多，所以真的要多謝華哥。他更為了今次拍攝MV，要來到現場學吹口琴，還有小演員黃梓樂也是即場學吹口琴， 我真的非常感動，他們兩位為了藝術演出的努力，我絕對要多多學習。有幸得到華哥加持，更讓我第一次有機會跟拍攝電影的團隊製作首個個人MV。

導演聽了『大個之後』歌詞為 MV 構思了一個很令人感動的故事，並以劇場版形式將這個故事攝錄於唯美的畫面上，令大家看完這個MV後也會對我這首《大過之後》有更深的體會。」華哥接著說：「今天我幫這個小朋友，希望他可以夢想成真，Andrew除了拍戲外，也有唱歌，他這首《大個之後》的歌詞很有詩意，當中一句《可不可開始過》的意思真的很好，我們希望通過這首歌和MV，令到大家更加珍惜和家人及朋友的關係。」