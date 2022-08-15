陳浩民孫耀威與內地網紅直播帶貨 慘淪伴舞與佈景板 網民感嘆：為生活折腰

陳浩民與孫耀威近年長駐內地發展，人氣高企，吸金力亦驚人。有指，孫耀威直播兩個鐘收入已達過百萬港元，加上商演，月賺過千萬，而佢最強就試過於一次直播中收8千萬禮物；近日亦有傳，陳浩民與老婆蔣麗莎豪擲800萬購入長沙一個3,000呎單位。由於陳浩民與孫耀威被指形象與樣貌相約，故不時合體拍片自娛，又會帶埋老婆出席聚會，相當好感情。日前，呢對好兄弟就繼續孖住上，為內地千萬網紅「國岳夫妻」撐場，共拍攝20幾段影片及直播帶貨；但從片中看到，二人慘淪為「國岳夫妻」嘅伴舞與佈景板，網民紛紛感嘆二人為賺錢自降身價。

網民見到陳浩民、孫耀威與「國岳夫妻」同枱食飯時，陳浩民微微彎腰以示尊敬。而直播期間，陳浩民與孫耀威全程都站後排，為「國岳夫妻」唱歌伴舞。「國岳夫妻」介紹產品時，陳浩民與孫耀威似乎對產品並唔熟悉，全程極少發言，只見佢哋積極配合，幫手遞物件及間中幫口呼籲大家落單；不過其表情就有啲唔太自然，令人感到尷尬：「皮笑肉不笑」、「職業性假笑」、「這個人笑得真假」、「曾經的帥氣去哪兒？太恐怖了」等等。

網民：為生活折腰

陳浩民與孫耀威種種行為加上二人於炎夏之中，仍身穿長袖西裝出席活動，網民不禁慨嘆如今搵食艱難：「為生活折腰」、「這是錢的偉大，還是明星的悲哀？」、「兩位明星太尷尬了吧」、「一對小丑」、「想不到陳浩民和孫耀威都淪為網紅的伴舞和佈景板了」、「職業性假笑」、「現在這些明星真讓人失望唉」、「這也太掉價了」、「太諷刺了，看不下去了」等等。

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