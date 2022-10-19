陳浩民舊片令非禮陳嘉恒事件再翻hit 遭網民狂鬧係賤男

陳浩民早前與太太蔣麗莎傳婚變，二人開直播否認，之後如常一家人sell溫馨。不過，近日有大陸網民用「王寶釧挖野菜」形容現代女性不要像王寶釧委曲求全，由於陳浩民與宣萱於12年拍攝過古裝劇《薛平貴與王寶釧》，「王寶釧挖野菜」令該劇集翻hit，繼而引來大陸網民重提陳浩民過去的黑歷史，斥他在戲裡戲外都是賤男一名。

陳浩民黑歷史被翻 「王寶釧挖野菜」是來自一個民間故事，《薛平貴與王寶釧》中的王寶釧原是貴族，但她耿堅決下嫁出身貧苦的薛平貴，惟男方讓王寶釧獨守空幃、孤苦渡過18年，而他娶得西涼公主成國王之後，自己才醒起元配。由於「王寶釧挖野菜」成大陸網民熱烈討論的話題，陳浩民亦有留意到，早前他拍下一家人打邊烅的片段，他的女兒問︰「附近的野菜不是被王寶釧挖空了嗎？」陳浩民則回應：「我從她那邊搶過來的。」，並在微博上載多張用《薛平貴與王寶釧》劇照製作的表情包供大家使用。然而網民在他的帖文狂鬧，指他出軌有前科、斥他賤男，更重提他在2011年在橫店非禮陳嘉桓一事。