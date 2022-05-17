陳浩民蔣麗莎直播惹爭議 叫保姆食餸尾、小龍蝦淨吮唔食勁浪費

陳浩民與老婆蔣麗莎（Lisa）婚後育有三女一子，兩年前陳浩民為咗方便工作，決定一家六口由香港移居上海生活。陳浩民除咗拍劇之外，仲不時與老婆一齊做KOL拍片及開直播，不過近日佢哋兩夫婦喺直播時發表嘅言論多次引起爭議，甚至引起網民反感。

蔣麗莎與網民對罵

前幾日，陳浩民與蔣麗莎開直播煮小龍蝦，不過蔣麗莎就話：「我們吃小龍蝦不吃頭、不吃尾、不吃黃，就吸中間的一點味道」，陳浩民就解釋話：「表示我們生活方式要的是質量，不是數量！我們感覺小龍蝦頭和尾挺髒的，但是又喜歡它的味道，所以我們一直都不吃，只聞味道」。唔少網民都質疑佢哋太浪費，之後蔣麗莎就忍唔住同網民對罵：「我們家水龍頭水放多了一點，你們都覺得浪費，真是瞎操心，我們一直都這麼生活，也沒出現甚麼不好的情況。大家還是管好自己，少管別人家的閒事」。

不讓保姆上桌起爭議

另外，蔣麗莎亦都已經唔係第一次將剩菜留俾保姆，喺上年開直播時蔣麗莎已經講過唔會將剩菜倒掉，而係會留俾佢哋嘅保姆，當時已經引起網民爭議，不過佢哋就冇澄清，反而結束直播。去到日前，蔣麗莎再一次叫保姆打包剩菜剩飯，之後並回應：「員工就要有員工的樣子，不可以和老闆一起吃飯，吃我和老公的剩菜沒有不尊重，相反保姆很感激的。」及「我每個月花2萬元工資請保姆來幹活，而不是來享福的，誰家保姆是用來養著的？我們家沒有讓保姆上桌吃飯的習慣，既然我開工資給她，那她就應該做好自己的事情，我不是不尊重保姆，我們給保姆的工資在上海算是高的了！」

唔少網民對佢嘅言論非常反感，留言話「不讓保姆上桌是規矩，但是讓吃剩菜剩飯就是不尊重人了」、「你們家剩飯多少錢，我全買了，用來換一餐新的給保母吃！」、「莎姐還有剩菜嗎」、「最近關於他們家及保姆吃剩飯，我覺得不管你有多有錢，都得先會做人做事，老人常說一句老話不是一家人不進一家門」、「不喜歡她取消關注了」、「我並不覺得明星有多高級，不過是工種不同，收入不同而已。」、「保姆也是人。跟農工一樣都要尊重。不是有點錢就看不起人」、「這家人不值得關注，對保姆尖酸刻薄」及「我當你老板，我把我吃剩下的都給你吃，你吃嗎？」等等。

喺幾日前，陳浩民與蔣麗莎連同仔女們拍片，期間蔣麗莎及陳浩民就表示自己係來自湖南長沙及香港九龍，並叫仔女分別講出湖南話及廣東話爸爸媽媽嘅叫法，之後再話佢哋係「香長混血兒」。雖然有一部分網民覺得佢哋拍得好搞笑同溫馨，不過有網民就質疑仔女唔係混血兒，紛紛留言話：「香港和湖南不都是中國的，孩子怎麽會是混血？可能是我膚淺了」、「都是中國人，怎麽成混血了」、「混血兒，不是中國人？」及「香港也是中國的，那來混血兒」等等。

蔣麗莎抖音影片截圖

蔣麗莎抖音影片截圖

蔣麗莎抖音影片截圖

陳浩民 & 蔣麗莎

蔣麗莎微博

原文刊登於Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載