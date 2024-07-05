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娛樂
2024-07-05 14:00:51

陳淑芬紀念展延長至7月底 印張國榮唐鶴德合照答謝支持者

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陳淑芬展覽會終極延至7月28日。

陳淑芬展覽會終極延至7月28日。

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》自3月20日假澳門倫敦人4樓敦煌宴會廳舉行以來反應熱烈，展期至今已超過103天，一直以來好評如潮，展期亦一延再延，在各方的協助下，展覽期將會終極延至7月28日，陳淑芬（陳太）希望大家珍惜這個難得的機會前來參觀。

陳淑芬把自己昔日跟張國榮、唐鶴德的合照印製成紀念感謝狀派予入場人士。

陳淑芬把自己昔日跟張國榮、唐鶴德的合照印製成紀念感謝狀派予入場人士。

在未決定終極延期前，原本剛過去的6月30日便是《陳淑芬·星星相識50年·紀念展》的最後一天，不少「哥哥」張國榮的粉絲及公眾早已定了這天前往澳門參觀紀念展，陳太得知此情況後特別當天安排了三場分享會讓大家參與，分享會上有來自香港、澳門、廣州、佛山、西安、江蘇，以及日本的「哥」迷，他們不單止可以欣賞到只於6月30日當天播放陳太較早前70歲生日派對上從未公開曝光的精華片段，也得到由陳太親自派發的心意禮物，包括《星星相識 X 鋒味深焙咖啡》及一張限量印刷，印有Leslie、唐鶴德和陳太三人合照的紀念感謝狀，答謝在場朋友一起共同渡過第103天的紀念展。大家收到這張珍貴的紀念感謝狀後都非常感動，他們更拿著這張感謝狀排隊跟陳太索取親筆簽名和合照留念。

為了令今次紀念展更為完美，陳太在分享會上公布將於7月27日在澳門倫敦人綜藝館舉行《星星相識．齊盡興HAVING FUN TOGETHER演唱會》，詳情將於日內正式公布。陳太同時在分享會中向在場的「哥」迷公佈「哥迷芬享友營飯」已圓滿完成，於2023年1月9日至2024年6月28日期間，籌得共超過70萬善款，派發了16,604個飯盒，超過8,300個基層家庭受惠。
 

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入場人士收到這張珍貴的紀念感謝狀即排隊向陳太索取簽名。

入場人士收到這張珍貴的紀念感謝狀即排隊向陳太索取簽名。