陳淑芬紀念展延長至7月底 印張國榮唐鶴德合照答謝支持者

在未決定終極延期前，原本剛過去的6月30日便是《陳淑芬·星星相識50年·紀念展》的最後一天，不少「哥哥」張國榮的粉絲及公眾早已定了這天前往澳門參觀紀念展，陳太得知此情況後特別當天安排了三場分享會讓大家參與，分享會上有來自香港、澳門、廣州、佛山、西安、江蘇，以及日本的「哥」迷，他們不單止可以欣賞到只於6月30日當天播放陳太較早前70歲生日派對上從未公開曝光的精華片段，也得到由陳太親自派發的心意禮物，包括《星星相識 X 鋒味深焙咖啡》及一張限量印刷，印有Leslie、唐鶴德和陳太三人合照的紀念感謝狀，答謝在場朋友一起共同渡過第103天的紀念展。大家收到這張珍貴的紀念感謝狀後都非常感動，他們更拿著這張感謝狀排隊跟陳太索取親筆簽名和合照留念。



為了令今次紀念展更為完美，陳太在分享會上公布將於7月27日在澳門倫敦人綜藝館舉行《星星相識．齊盡興HAVING FUN TOGETHER演唱會》，詳情將於日內正式公布。陳太同時在分享會中向在場的「哥」迷公佈「哥迷芬享友營飯」已圓滿完成，於2023年1月9日至2024年6月28日期間，籌得共超過70萬善款，派發了16,604個飯盒，超過8,300個基層家庭受惠。

