陳淑芬開心被張國榮視作家姐 紀念展終極延期至7月28日

金牌經理人兼製作人陳淑芬（陳太）接受新城知訊台台長程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》訪問，曾為哥哥張國榮擔任經理人，與梅艷芳及張學友等巨星合作無間的陳太，縱橫演藝界50年，見證了香港演藝界的光輝歲月。 為了紀念入行50周年，陳太不惜工本在澳門倫敦人綜藝館舉行《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，與大家一齊見證半個世紀以來香港樂壇的發展及輝煌。展期本來由3月20日5月19日，反應相當熱烈，徇眾要求下紀念展宣布延期再延期，由6月30日延至7月28日，陳太在節目中表示：「今次真係終極一次，希望大家把握最後機會嚟睇。」

陳太形容這個紀念展是香港樂壇歷史見證，跟大家回顧她入行50年的歷程，包括曾參與製作的大型演出項目，以及半世紀以來香港流行音樂文化及演唱會行業進程，「呢50年，香港娛樂圈畀我好多機會，好多人陪伴我，合作又好開心，到依家仲喺呢個行業，仲服務大家，我覺得好感恩。」展品當中，一半是哥哥的物品，「哥哥喺我心目中同演藝生涯佔好重位置，我同佢識於微時，好似一個戰友咁，展覽有個張國榮專區，好多謝唐鶴德先生借咗好多哥哥珍藏、服飾，仲有哥哥喺樂壇、影壇攞過嘅獎項。」

陳太和哥哥及很多藝人情如家人，皆因陳太對他們都付出最真誠和真心，「哥哥成日講，除咗我唔係姓張，佢唔係姓陳，其實我真係好似佢家姐，我都當佢係細佬，其他藝人做訪問都有講，原來佢哋都當我係屋企人，我知道之後覺得好欣慰。」提起哥哥的窩心，陳太一度硬咽，程凱欣讚陳太是位重情重義、剛柔並重的鐵娘子。 跟一班天王巨星合作無間，陳太指他們的共通點都十分勤力，堅持自己理想，程凱欣問她誰要求最高和難服侍？陳太笑言：「係兩樣嘢，難服侍同要求高係分開，哥哥都算係追求完美嘅人，有啲人要求高，但又難為到身邊人同自己，佢嘅要求有機會脫離現實，但呢個係冇錯嘅，冇呢啲要求，又push唔到身邊人去做，最重要係體諒同包容，你對自己要求高OK，但唔可以諗到天馬行空迫人去做，又不顧安全問題，咁又唔可以。」