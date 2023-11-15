陳淑蘭罕談怒摑情敵莫可欣 直認唔止一巴：嬲個男人呃我

陳淑蘭罕談怒摑莫可欣一事 直認唔止摑咗一巴（伍仲衡IG）

陳淑蘭（蘭子）過往多段感情中，相信一定係與方中信嘅4年情最廣為人知；當年有指二人因為莫可欣介入而分手，蘭子更曾怒摑對方。蘭子多年來一直無回應事件，但日前作客伍仲衡YouTube頻道，就直認曾摑莫可欣：「唔止一巴！」

蘭子與伍仲衡、周國豐於直播中無所不談，包括感情生活、情緒病和自殘經歷、與張國榮、周星馳的合作點滴等等，又於高歌《月亮代表我的心》時憶起亡母激動落淚。蘭子更對網民嘅提問有問必答，網民都非常關心蘭子嘅感情狀況，蘭子坦言拍拖次數十隻手指都數得晒，與大部分前度都做得返朋友，就連祈文傑與現任女友都係由佢撮合。蘭子續指，自己已經5年冇拍拖，表示一個人都好開心「我屋企有4狗3貓2雀，真係好熱鬧！我一啲都冇Lonely。我而家係隨遇而安，feel到唔得唔好嘥時間，而家生活好開心，好多朋友冇結婚，大家出嚟吃喝玩樂好開心！」。