陳淑蘭罕談怒摑情敵莫可欣 直認唔止一巴：嬲個男人呃我

陳淑蘭（蘭子）過往多段感情中，相信一定係與方中信嘅4年情最廣為人知；當年有指二人因為莫可欣介入而分手，蘭子更曾怒摑對方。蘭子多年來一直無回應事件，但日前作客伍仲衡YouTube頻道，就直認曾摑莫可欣：「唔止一巴！」
蘭子與伍仲衡、周國豐於直播中無所不談，包括感情生活、情緒病和自殘經歷、與張國榮、周星馳的合作點滴等等，又於高歌《月亮代表我的心》時憶起亡母激動落淚。蘭子更對網民嘅提問有問必答，網民都非常關心蘭子嘅感情狀況，蘭子坦言拍拖次數十隻手指都數得晒，與大部分前度都做得返朋友，就連祈文傑與現任女友都係由佢撮合。蘭子續指，自己已經5年冇拍拖，表示一個人都好開心「我屋企有4狗3貓2雀，真係好熱鬧！我一啲都冇Lonely。我而家係隨遇而安，feel到唔得唔好嘥時間，而家生活好開心，好多朋友冇結婚，大家出嚟吃喝玩樂好開心！」。
有網民留言：「蘭子打過莫可欣一巴」，本身咩都都夠膽講嘅蘭子突然變得有所避忌，伍仲衡又再加把口問：「有人話你摑過人一巴喎，係咩事呢？」蘭子先至回應：「我有，唔止一巴，不過講完就算喇，Skip呢條，但至少算答咗啦係咪？」周國豐想了解更多，蘭子就坦言「我好嬲係嬲個男人，嬲個男人呃我。」網民又再追問蘭子最愛係邊個，蘭子就表示自己拍拖次數十隻手指數得晒，「我覺得當同一個男人一齊，我當時一定最愛佢，但過咗之後，感覺就冇咗，變成親人。」蘭子又於節目中澄清被指為情自殺一事，但唔係因為愛情，而係91年父親過身後得咗情緒病。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈