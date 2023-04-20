新上映電影《命案》，單是班底已叫人期待，由杜琪峯監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導，被稱作黃金組合。卡士也揉合了新舊世代演員：林家棟、楊樂文、吳廷燁、伍詠詩、陳湛文，如此陣容，亦讓人充滿新鮮感。今次幾位主角楊樂文、 陳湛文與伍詠詩，就跟我們輕鬆歡容地回想，那段「重拍了很多次，我都數不到」、「由頭到尾都咁辛苦」的拍攝之旅。

Lokman：一定唔衰得！ 能與黃金製作班底合作，每個演員都夢寐以求。但今次與杜琪峯、游乃海、鄭保瑞合作的不是老拍檔劉青雲、鄭秀文，而是楊樂文（Lokman）、伍詠詩、陳湛文（Peter）這三位相當較新進的演員，配上林家棟、吳廷燁等實力派老戲骨。回想接到工作的一刻，Peter表示：「一聽到這個班底，我們三個都刺激、興奮、期待，當然亦會緊張，共冶一爐。」詩詩亦認同那份緊張感：「這部戲比較內化，我的角色貪錢、好賭，怎樣去做這種性格呢？都令我很緊張，因為跟我的真人有點反差。現在講起，那種緊張感覺還未過去！」 至於戲份最重的Lokman，就表示接拍時演戲經驗並不多：「興奮了一陣子就緊張了，這個黃金組合，一定『唔衰得』，所以就有壓力了。但越拍就覺得越正，越來越投入。他們給了我舒服的環境，又不斷push我，就開始感受到這件事有多好玩。

監製曾嚇「會隨時轉人」 三位主角都不約而同表示，《命案》帶來的新嘗試、新衝擊，是他們前所未見。Peter：「爆少少料，劇本並不是一開始就有，我們都只聽過自己的人物設定與故事大綱。乃海更只講了我那部份的大綱，沒講過其他角色太多。我常常都叫乃海講多少少給我聽，他說：『唔講啦。』哈哈！我估他仍在摸索他的人物、角色，所以他應該不是不想講，而是他確實未講到給我聽。」 Lokman：「真的要現場試，試到適合就記低那種演繹。加上導演很高要求，他們不會隨便讓你過，是一定要你做到為止。其實我每一次都不知自己演得如何，直到導演說轉場景，才知道今次做到了。」他還表示監製朱淑儀（Elaine）對他又嚇又氹：「監製Elaine還跟我講，要看看你狀態如何呀，如果你不行我們隨時轉人的。但最後她都有哄我，說投資的都未緊張，怎會輪到你緊張呢？她很錫我們的。」這也讓Peter回想起：「Lokman當時問我：『其實怎樣才算好演技呢？』我說：『其實我都答不到你！』在這個班底，大家都一齊摸索中。」

天台戲重拍數十次 鄭保瑞導演出名質素好、要求高，因此參與他的作品一定不是輕鬆之旅。詩詩：「跟Peter打那場，我被他五花大綁，要keep住被膠紙貼住，又有血又有汗。加上是動作戲，被打跟打的都要很激烈。」Peter：「我未太懂怎樣在鏡頭前呈現那種暴力，但不是真的取他性命那種暴力！要讓演員無生命危險下，讓角色有生命危險，這是最難的。有幾次我要打Lokman，他真的硬食了我幾吓。」詩詩：「最辛苦一定是Lokman。」 此時大家都望向Lokman，他認真表示：「要揀一場最難忘或辛苦的戲，實在揀不到，因為每一場都有不同的辛苦。打鬥的就是肉體辛苦；情緒很濃的就是心理辛苦。所以整部戲，由頭到尾都咁辛苦。」他亦爆料指，導演為拍到滿意效果，會不惜重拍數十次：「最後天台那場戲，重拍了很多次，我都數不到。每天開工問今日拍甚麼？他們就答：『天台ending。』我都會話：又拍ending？」之後在《IT狗》跟Lokman再合作的Peter就指：「其實在拍《IT狗》時，他都在等待補拍的通知，所以為何他要紮住『黃老太』那個髻？就是要留住《命案》少東的頭髮。」

我們的「銀河映像」偶像 《命案》以「一切皆是命，半點不由人」命題，探討命運與人之間的順應與鬥爭，三位又怎樣看「命」這回事呢？Lokman：「我相信每件事都有它的原因，去到某一個位就會明白，要放長時間看，命運不只是發生在一下子。」詩詩則認為命運是取決於自身的選擇：「人生像是選擇題，你決定走A還是B，就會有下一步出現，最重要是自己的心態。」Peter：「因為我阿爹都有研究（風水命理），所以我都有半桶水。電影以命理探討命運，這件事很有趣。我相信有些事自有安排，例如我未拍《三夫》之前就說：『我要打破命運！跟Lokman合作！』是不可能的。是有少少緣份上的相遇，這就可能是命運安排。」

詩詩：拍杜sir作品的女演員都很有性格 銀河映像過往製作過無數經典的港產佳作，今次《命案》亦為其中之一，提起過往的「銀河映像」偶像，幾位都秒速回答，Peter：「劉青雲！還有鵬哥（盧海鵬）與林雪。他們很做到屬於這個地方的生命力，既普通又獨特。」詩詩：「我會留意杜sir手下的女演員，像Sammi（鄭秀文）、應采兒，拍杜sir作品的女演員都很有性格，會見到演員的不同可能性。」Lokman：「我都喜歡劉青雲，他的多變與實在。銀河的配角我亦有留意，可能是他公司的同事或製片，他們都很獨特，很容易讓人認得出。」經此一役，三位都成為了杜琪峯、游乃海、鄭保瑞鏡頭下的一員，相信亦是他們演戲生涯的里程碑吧。