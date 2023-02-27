陳湛文、肥腸重演《國產零零漆》經典場面 博周星馳注意搲合作

最近在劇集《殺手廢J》首次當男一的陳湛文，完成舞台劇版《飯戲攻心》後，日前夥拍肥腸(徐浩昌)模仿經典電影《國產零零漆》造型及橋段，為港鐵拍攝有關環保訊息的廣告。陳湛文重演周星馳對白和語氣，肥腸則演「靚靚」袁詠儀向前輩致敬。陳湛文直言希望藉此博得星爺注意，搲得跟對方合作的機會。

陳湛文坦言期待模仿星爺，盼能令對方留下印象，「周生呢排社交網站成日都覆訊息，所以我會將今日嘅造型、擺埋甫士傳信息俾佢，問吓周生仲記唔記得係邊套戲！」只要有機會跟星爺合作，單單在現場偷師已有收穫。他更表示模仿經典無難度，「因為對呢幾套戲實在太熟喇，唔使點『溫書』，所以呢次最大考驗就係對手，對住肥腸做『靚靚』真係考驗到我嘅專業。」

重演前輩角色作致敬

對於模仿靚靚，肥腸不擔心被觀眾指醜化，因而惹怒網民，「最過癮係可以『重演』啲前輩嘅角色，陸續仲會有兩套電影嘅場口會重現大家眼前，之後我同陳湛文肯定玩得仲癲仲放。」他自言搭港鐵時，經常會向眼望望」嘅乘客「投懷送抱」，主動邀請合照：「其實我都好鍾意坐港鐵，當年日日都會搭鐵周圍去嫁。依家我就會留意吓有冇人認得自己，有時同人四目交投，我就知佢認得我喇，有啲小朋友怕怕醜醜咁，我就會主動咁問佢哋係咪想影相！」他直言受疫情困擾，對紙巾、防疫用品的消耗大增，今次可提高自己的環保意識。