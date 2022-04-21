陳漢娜主演電影《搗破法蘭克》搞眾籌 田啟文客串演名流

成立一周年的YouTube頻道《拾陸比玖》，昨日(20日)發布陳漢娜主演電影《搗破法蘭克》(Smashing Frank)的概念短片，推出為期35天的眾籌計劃，更請來到知名監製及演員田啟文客串名流大亨，以250萬為籌款目標，監製陳果盼這類計劃能為年青新導演闖出血路。

陳漢娜願冒險

《搗破法蘭克》是瘋狂黑色喜劇，女主角陳漢娜(Hanna)演特技化妝師，與郭爾君、戴玉麒和龔志業演同屬社會的邊緣人，四人組織盜竊集團「法蘭克」，打劫為富不仁的社會上流。Hanna一口答應參演眾籌電影，她認為傳統的電影開發的模式，主導權、決定權多在投資者身上，或者會比較多商業考量，眾籌模式可能令創作者有更加多發揮空間，「我覺得世界上每件事都有許多可能性，當團隊願意嘗試眾籌，我也覺得這個方法可行，所以想參與這場冒險，因為凡事都應該嘗試。」她指出，由於導演蔡康凝要求高和偏好歐美電影風格，在肢體動作、表達節奏、能量傳達的要求，都有別於本地戲劇，「我在演出的思考上會更精密，佰又不想過份設計，要在現場以直覺感受和建構角色，取個平衡，挑戰性頗大。」