熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-09 16:34:12

陳漢娜拍《社內相親》曾收DM被罵「賤女人」與沈殷怡互傾訴 獲神徒送糖果好sweet (附訪問片)

分享：
陳漢娜在港版《社內相親》與Anson Lo合演情侶，她坦言曾收攻擊性留言。

陳漢娜在港版《社內相親》與Anson Lo合演情侶，她坦言曾收攻擊性私訊。(陳奕釗攝)

陳漢娜(Hanna)今日與MIRROR成員楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie) 於銅鑼灣出席時裝品牌活動，HannaAnson Lo(盧瀚霆)合演情侶的港版《社內相親》將於本月尾開播，她笑言自開拍以來，不斷被問會否擔心受fans圍攻，本已麻木沒感覺，但隨著劇集即將播出，難免有點壓力，「可能大家開始講得多，大家其實睇過韓版都有心理準備，其實他們的粉絲都很好，拍攝時亦有跟我們講加油。」至於重看親熱鏡頭可會感尷尬，她透露每次拍劇或電影，都很緊張自己表現，不只是親熱鏡頭，每次重看都有點尷尬，故也不會跟自己父母看，只知道媽媽會買票去看她拍的電影。

陳漢娜坦言曾收DM罵她是賤女人。 Lokman、Frankie與陳漢娜預告將再合作拍《IT狗》續集。 MIRROR成員楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie)與陳漢娜(Hanna)今日出席時裝品牌活動，預告將合作拍曾《IT狗》續集。 陳漢娜今日出席時裝品牌活動。

強調曾收神徒送窩心禮物

陳漢娜坦言拍攝期間曾收過攻擊性的私訊，「其實不是很多，可能兩三個留言是比較差，例如罵『賤女人』，但應該不是Anson Lo 的fans。其實我係得啖笑，難道演員不接演工作，我不會回覆他們，唔會打擊到我，我對得住自己。」她坦言是入行以來，比較擔心的一次。她透露與Edan(呂爵安)演情侶的沈殷怡也收過攻擊性私訊，兩人惟有互相傾訴，「其實做這行難免，相信Anson Lo或Edan都有收過這類評論，別要太認真看待，專注自己工作本份，反而Focus別人怎麼說自己，就會很容易Lost。」她相信攻擊性留言未必出自神徒，強調收過神徒的窩心打氣，「有次喺山旮旯地方拍攝，他的fans都有去現場睇，有fans都送了一包糖俾我，我覺得好sweet。」她透露仍會跟鏡仔合作，暫時已知會拍攝IT狗》續集。

《年少日記》導演日日喊

另外，陳漢娜有份參演的《年少日記》將於下周上演，但由於她要往日本工作，要12月才可投入謝票活動。她呼籲觀眾買票入場，大爆導演卓亦謙拍攝期間，幾乎每天都落下男兒淚，「好可愛，因為我沒見過這種導演，其實劇本由他自己寫，沒想過他會一直拍一直喊，他要很有感受，很愛這劇本才能在現場喊出來。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受