陳漢娜拍《社內相親》曾收DM被罵「賤女人」與沈殷怡互傾訴 獲神徒送糖果好sweet (附訪問片)

陳漢娜(Hanna)今日與MIRROR成員楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie) 於銅鑼灣出席時裝品牌活動，Hanna與Anson Lo(盧瀚霆)合演情侶的港版《社內相親》將於本月尾開播，她笑言自開拍以來，不斷被問會否擔心受fans圍攻，本已麻木沒感覺，但隨著劇集即將播出，難免有點壓力，「可能大家開始講得多，大家其實睇過韓版都有心理準備，其實他們的粉絲都很好，拍攝時亦有跟我們講加油。」至於重看親熱鏡頭可會感尷尬，她透露每次拍劇或電影，都很緊張自己表現，不只是親熱鏡頭，每次重看都有點尷尬，故也不會跟自己父母看，只知道媽媽會買票去看她拍的電影。
強調曾收神徒送窩心禮物
陳漢娜坦言拍攝期間曾收過攻擊性的私訊，「其實不是很多，可能兩三個留言是比較差，例如罵『賤女人』，但應該不是Anson Lo 的fans。其實我係得啖笑，難道演員不接演工作，我不會回覆他們，唔會打擊到我，我對得住自己。」她坦言是入行以來，比較擔心的一次。她透露與Edan(呂爵安)演情侶的沈殷怡也收過攻擊性私訊，兩人惟有互相傾訴，「其實做這行難免，相信Anson Lo或Edan都有收過這類評論，別要太認真看待，專注自己工作本份，反而Focus別人怎麼說自己，就會很容易Lost。」她相信攻擊性留言未必出自神徒，強調收過神徒的窩心打氣，「有次喺山旮旯地方拍攝，他的fans都有去現場睇，有fans都送了一包糖俾我，我覺得好sweet。」她透露仍會跟鏡仔合作，暫時已知會拍攝《IT狗》續集。
《年少日記》導演日日喊
另外，陳漢娜有份參演的《年少日記》將於下周上演，但由於她要往日本工作，要12月才可投入謝票活動。她呼籲觀眾買票入場，大爆導演卓亦謙拍攝期間，幾乎每天都落下男兒淚，「好可愛，因為我沒見過這種導演，其實劇本由他自己寫，沒想過他會一直拍一直喊，他要很有感受，很愛這劇本才能在現場喊出來。」