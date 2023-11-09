陳漢娜拍《社內相親》曾收DM被罵「賤女人」與沈殷怡互傾訴 獲神徒送糖果好sweet (附訪問片)

陳漢娜(Hanna)今日與MIRROR成員楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie) 於銅鑼灣出席時裝品牌活動，Hanna與Anson Lo(盧瀚霆)合演情侶的港版《社內相親》將於本月尾開播，她笑言自開拍以來，不斷被問會否擔心受fans圍攻，本已麻木沒感覺，但隨著劇集即將播出，難免有點壓力，「可能大家開始講得多，大家其實睇過韓版都有心理準備，其實他們的粉絲都很好，拍攝時亦有跟我們講加油。」至於重看親熱鏡頭可會感尷尬，她透露每次拍劇或電影，都很緊張自己表現，不只是親熱鏡頭，每次重看都有點尷尬，故也不會跟自己父母看，只知道媽媽會買票去看她拍的電影。