陳澤鴻GooChan被捉姦斷正 女友芷希首發文回應：第一次獨自面對呢種情況

27歲的音樂人陳澤鴻GooChan 被斷正偷食18歲妹豬，更遭拍拖7年的正印女友芷希「捉姦在床」。有網民昨晚在社文網分享短片及錄音，出軌證據確鑿。事件爆出後，GooChan 今晨在社交網發文向女友道歉，並表示無限期退出幕前工作。

芷希澄清 2月已跟Goo Chan分手 捉姦片段惹起網民熱議，今日(21日)芷希在ig限時動態首開腔回應事件，她寫道：「多謝大家關心，抱歉冇辦法一一回覆，但大家溫暖嘅說話我都已經收到。」她續澄清事情發生在二月初，同時亦是她與GooChan宣布分手的時期，並非最近的事：「當時嘅狀況比較突然同混亂第一次獨自面對呢種情況，屋企人擔心我其後亦都即刻過咗嚟陪我，所以錄音當中稱要報警處理嘅並唔係佢(GooChan) ，係其中一位屋企人，希望唔好過度解讀。」



芷希否認發布錄音及短片 而對於錄音及短片流出，有網民猜測是芷希發布的，芷希否認並作澄清表示：「最後見到部份留言，想澄清影片同埋錄音並唔係我發佈，正式分手後都只係想各自安好。事情發展到今日已經有一段時間，一直都有努力消化，努力工作努力繼續創作自己嘅影片，努力搵返生活應該要有嘅節奏，所以身心都已經好返好多，畢竟係私人嘅事並無意佔用資源同版面，希望事情盡快落幕。」