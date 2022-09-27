陳煒咀足老公3次 朱晨麗成功搶花球

陳煒昨日下嫁醫生陳國強，煒哥由資深舞台及電視製作人鄭偉強陪同她進場，其後她與老公在眾人見證下交換戒指，更在眾人起哄下三度親吻。煒哥在致詞時特別感謝鄭偉強︰「今晚(26日)到嚟嘅全部都係好錫我同陳醫生嘅朋友，首先要好感激鄭偉強先生陪我進場，響呢度無人比佢夠資格。因為佢係主宰我呢26年嘅演藝人生嘅好重要嘅一個人，當年如果唔係佢喺垃圾桶執返我份報名亞洲小姐履歷資料，就肯定冇今日嘅陳煒。」

寵 愛陳煒50+1

其後煒哥又特別多謝無綫高層曾勵珍，因為珍姐向來甚少出席藝人婚宴，但她昨晚仍百忙中抽空到場，令煒哥非常感激。當煒哥提到鮑姐時，鮑姐更是激動得熱淚盈眶，場面相當感人。煒哥答謝完各位好友後，輪到新郎哥發言，但新郞哥不是跟新娘子一樣，答謝所有親朋，而是說出「愛的宣言」，答謝老婆。

陳國強說︰「要多謝嘅人，佢都講晒。我想講，我以前叫佢honey，但今日之後會改口，叫佢陳太或者老婆。過往佢陪伴咗我4年，呢段時間係我人生中，最開心嘅日子，多謝你，I love you！」説到這裡，全場都已拍晒手掌。然後他續說：「同埋我想喺呢度回應佢之前講50年不變嘅報道，我喺度講我係會50年+1日不變，嚟緊呢段時間都會錫你、寵你、愛你！」煒哥亦回應陳醫生絕對是一個很細心的好老公。最後，來到拋花球環節，在場原來只有兩位單身女士，在朱晨麗及江美儀的熱烈競爭下，結果由朱晨麗成功奪得。