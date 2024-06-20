陳煒拍旅遊節目派福利 半百之齡穿泳衣曬健美Body (多圖)

TVB旅遊節目《玩轉深中懶人包》逢周四、五晚10點半播出，本周會由「好玩隊」的何廣沛、陳曉華、關楓馨，和「夠嘆隊」的張彥博、何沛珈、林正峰，繼續為Big Boss陳煒安排精彩行程。今晚一集繼續玩轉中山，一眾主持大開食戒由朝食到晚！「好玩隊」的陳曉華率先帶隊食蘆兜糉，她還帶煒哥學用蘆兜葉包糉，體驗特別。之後「夠嘆隊」推介一間30年歷史的食店，大歎名牌菜手撕鹽焗雞、傳統手打鯪魚球和砂鍋魚頭等。

介紹1億人仔打造頂級酒樓

今集最駕勢的，莫過於「好玩隊」推介的、在以1億人民幣建造的酒樓品嚐新派中山菜。該酒樓樓底極高之餘，裝潢更是極盡奢華，眾人大歎果木烤燒鵝、乾燒羅氏蝦、巨型流沙菠蘿包等美食。話明由朝食到晚，宵夜當然不能少，一行人晚上10點出發大歎冬瓜盅粥底火鍋，為當日行程畫上圓滿句號。