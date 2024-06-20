陳煒拍旅遊節目派福利 半百之齡穿泳衣曬健美Body (多圖)

TVB旅遊節目《玩轉深中懶人包》逢周四、五晚10點半播出，本周會由「好玩隊」的何廣沛、陳曉華、關楓馨，和「夠嘆隊」的張彥博、何沛珈、林正峰，繼續為Big Boss陳煒安排精彩行程。今晚一集繼續玩轉中山，一眾主持大開食戒由朝食到晚！「好玩隊」的陳曉華率先帶隊食蘆兜糉，她還帶煒哥學用蘆兜葉包糉，體驗特別。之後「夠嘆隊」推介一間30年歷史的食店，大歎名牌菜手撕鹽焗雞、傳統手打鯪魚球和砂鍋魚頭等。
介紹1億人仔打造頂級酒樓
今集最駕勢的，莫過於「好玩隊」推介的、在以1億人民幣建造的酒樓品嚐新派中山菜。該酒樓樓底極高之餘，裝潢更是極盡奢華，眾人大歎果木烤燒鵝、乾燒羅氏蝦、巨型流沙菠蘿包等美食。話明由朝食到晚，宵夜當然不能少，一行人晚上10點出發大歎冬瓜盅粥底火鍋，為當日行程畫上圓滿句號。
超過1,300年樹齡荔枝樹
至於明晚(21日)播出一集，一眾主持由中山轉戰茂名。講到茂名不得不提當地馳名的荔枝，有指每5粒荔枝中便有一粒來自茂名。「夠嘆隊」首站為大家推介古時是貢園的荔枝園，園中有39棵超過500年樹齡的荔枝樹，當中有9棵更是超過1,300年樹齡，據聞就連楊貴妃都吃過這裏的荔枝！之後一行人轉戰溫泉酒店享受「古溫泉三式」，分別是漢服體驗x浸溫泉x欣賞古韵表演，陳煒、陳曉華、關楓馨及何沛珈一邊歎雪糕一邊浸溫泉，還穿上漢服化身古代美人在酒店內瘋狂打卡。「好玩隊」今集出動皇牌邀來旅遊達人陳燕萍助陣，陳燕萍帶大家親親大自然，去到信宜深山欣賞猶如仙境的馬安竹海。一眾主持入住當地酒店，出名Fit爆的煒哥大派福利，穿上一件頭泳衣在無邊際泳池暢泳，大曬零贅肉健美Body，養眼指數不遜後生女！之後再到酒店房，煒哥穿上浴袍享受房中的私人風呂，一邊大騷長腿浸腳、一邊欣賞無敵靚景，人生一樂也！