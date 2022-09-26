陳煒穿何國鉦婚紗出嫁 宴會場內佈置曝光

陳煒今日下午與陳國強醫生已正式簽紙成為夫婦，同日晚上於尖沙咀半島酒店設宴，邀請一眾好友歡度兩人的大喜日子，出席婚宴的朋友有江美儀、陳山聰、黃浩然、朱晨麗及姜皓文等。

陳煒與老公傍晚在酒店門外與傳媒見面，她表示已在文化中心簽名註冊，透露兩、三個月前已計劃簡單進行，只打算簽紙，其後才計劃設宴，大約邀請了五十位親友。問到陳國強會否在婚宴上準備驚喜，他頗害羞表示沒有，但屆時會宣讀愛的宣言，並透露稍後或會到陽光與海灘的地方度蜜月。煒哥稱因為婚事已向無綫請多一日假，但明天便要返工出席宣傳活動。她透露已於昨晚跟家人食飯，以中式為主，而今晚就只是邀請好友，但因為朋友數目眾多，所以未來日子會陸續跟不同朋友食飯慶祝。