陳牧馳憑賣座電影《封神》爆紅 疑拗攣男星揭發斷背情

26歲的陳牧馳憑住優厚條件吃香演藝圈，今年演出《封神》十分亮眼，更有爆肌演出，令他於內地迅即爆紅。不過成名後，陳牧馳卻新聞多多，日前他被指跟33歲女歌手陳冰好事將近，男方更直認曾經結婚，透過微博稱與前妻是和平分手，兩人亦沒有小朋友，希望外界不要打擾對方。

同時，29歲男星吳楚一連日爆料， 自揭與陳牧馳發展過同性關係，他稱雙方曾是同居多年室友，吳楚一並在直播爆料：「陳牧馳在車上親我了！那是我們第一次肢體接觸，是他主動，不是我，當時我喝多了。」吳楚一亦曾結交異性伴侶，女方為他誕下的骨肉，如今已升讀國中，而吳楚一表示本來跟陳牧馳只是單純的室友，但對方帶他看完李安執導的同志電影《斷背山》後，並在車上索吻，之後兩人發展出感情，在陳牧馳成名前，吳楚一為對方拼命賺錢，除了獨自負擔房租，還經常匯錢給陳牧馳，為養家和對方的生活費，吳楚一當時一度要去跳鋼管舞來增加收入。

吳楚一自言搞唔清自己跟陳牧馳之間的關係，在直播上叫陳牧馳早點出面回應，透露手上有當時的截圖及影片。消息曝光後，吳楚一和陳牧馳雙雙成為熱搜人物，更有網民注意到，吳楚一疑似因為知名度提高獲得精品品牌推廣工作，引發網民出征品牌官方微博留言狙擊。