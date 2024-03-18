陳狄克離世｜16歲入行任武指獲黑幫王稱號 尚有2部遺作未播出

陳狄克於上周五(15日)離世，終年76歲。其好友張雷向傳媒透露，對方早前在家中表示不適，送院後離世，並引述家屬稱是肺炎。他指陳狄克一向健康，早前演藝人協會邀請他出席春茗晚宴，但他未有出席。陳狄克家人已著手處理身後事，演藝人協會亦表示會提供協助。

無綫︰深表惋惜 陳狄克離世消息傳出後，無綫今午回覆，表示深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，會提供適切協助。無綫稱陳狄克於1979年中加入公司，服務至今45年，先後參與逾280套劇集拍攝工作，演技出衆，令觀衆印象難忘，尤其演繹江湖中人更是一絕，是以在綜藝節目《Sunday好戲王》中曾獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。現正播出的《再見·枕邊人》陳狄克亦有份參演，而尚未推出的新劇則有《逆天奇案2》及《神耆小子》，屆時，觀眾可以一睹其出色演技以作懷念。

武指出身 陳狄克於16歲入行，加入麗的擔任武指，其人生唯一一次當男主角，是武指韓義生與監製宗燦枝的作品《中國殺人王》。他於76年隨劉家良到台灣拍電影，78年回港並應李家鼎之邀加入無綫電視當武指及演員。周潤發在《上海灘》被亂槍掃特的一幕，便是由他設計。他曾於85年短暫離開無綫，從返後主力擔任演員，他在90年至95年一度揸的士搵食。他大多演反派角色，如黑幫大佬、色魔、綁匪、毒販等，其後也有一些小人物，如司機、酒店伙計等。