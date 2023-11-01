陳百強惜藏30年自述錄音 香港電台節目內首度曝光

今年是陳百強Danny逝世30周年，早前香港電台第五台製作「至愛陳百強30年紀念特輯」。當中最珍貴的就是一段由Danny親自憶述他自己前半生的個人獨白於節目中初次曝光，而這段獨白是由節目主持人陳永業於30多年前錄製，原來早在1992年陳永業於一次與Danny的相遇中，陳永業向Danny提出想做一個小型採訪，惟當時兩人都沒預料這段錄音最終會被塵封30年。



錄音內容由Danny親自憶述他從學生時期、個人愛好、入行後難忘的經歷，以至自己與親朋好友的相處之道及如何細味人生等。其中一段有關Danny中學時期被女同學暗戀的故事，每天在學校從角落欣賞Danny的音樂，女生甚至為Danny寫了一篇文章後被貼堂，Danny竟直接在運動會向女生詢問，讓我們接觸到Danny那些年的青春回憶。