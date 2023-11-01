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娛樂
2023-11-01 13:13:11

陳百強惜藏30年自述錄音 香港電台節目內首度曝光

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今年是陳百強逝世30周年。

今年是陳百強逝世30周年。

今年是陳百強Danny逝世30周年，早前香港電台第五台製作「至愛陳百強30年紀念特輯」。當中最珍貴的就是一段由Danny親自憶述他自己前半生的個人獨白於節目中初次曝光，而這段獨白是由節目主持人陳永業於30多年前錄製，原來早在1992年陳永業於一次與Danny的相遇中，陳永業向Danny提出想做一個小型採訪，惟當時兩人都沒預料這段錄音最終會被塵封30年。

錄音內容由Danny親自憶述他從學生時期、個人愛好、入行後難忘的經歷，以至自己與親朋好友的相處之道及如何細味人生等。其中一段有關Danny中學時期被女同學暗戀的故事，每天在學校從角落欣賞Danny的音樂，女生甚至為Danny寫了一篇文章後被貼堂，Danny竟直接在運動會向女生詢問，讓我們接觸到Danny那些年的青春回憶。

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今次曝光的錄音內容，由Danny親自憶述他從學生時期及入行後難忘的經歷。 陳百強童年時照片。

Danny憶述起初入行沒有被發掘的辛酸日子，一度想過放棄再繼續走音樂的路，直至有了《眼淚為你流》一曲才改變了他的路，他甚至形容自己的時光就跟像跟着《眼淚為你流》一起流動般。其中最令他難忘及深刻的是曾獲得《家庭投票最受歡迎歌曲獎》，但他卻慨嘆自己年少時未懂獲獎的意義，到後來才明白獎項的難能可貴。當中滲透著他對唱歌的熱情及憧憬，令人無法不惋惜這位一代情歌王子的離逝。香港電台第五台於1030日至113日早上八點，於《自在早晨》節目時段內首度公開播出錄音內容，讓Danny陳百強這段被封塵超過30年的真情獨白再次帶回一眾歌迷身邊。

陳百強童年時照片。 陳百強童年時照片。 陳百強童年時照片。
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