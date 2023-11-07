陳百強逝世30年，70年代首位唱作歌手 轉化不快情緒創作經典好歌 。

今年是陳百強（Danny）逝世30年，不單歌迷會舉辦展覽、音樂比賽，電視台也製作紀念節目，電影《喝采》復修上映及舉行紀念展，他的生前好友出書分享相處點滴，及講述Danny對音樂的貢獻，一切源於大家對陳百強的愛護。陳百強在1979年正式出道，憑着作曲才華，成為香港第一位唱作歌手。他是如何踏足樂壇，火速走紅？為甚麼他曾自評不適合做藝人？ 陳百強學彈琴無師自通 創作比賽常客獲無綫簽做歌手 陳百強自小喜歡音樂，在自學努力下，彈得一手好鋼琴，展現音樂天賦和興趣。他少年時已參加大大小小的音樂及創作比賽。1977年，19歲的他作曲及主唱《The Rocky Road》，參加無綫主辦的流行歌曲創作邀請賽，奪得季軍。1978年，他在香港山葉電子琴比賽贏得冠軍。後來，陳百強獲無綫邀請簽約入行。1979年，陳百強獲羅文的經理人譚國基賞識而收歸旗下，然後安排陳百強簽約唱片公司，並獲力捧，找來顧嘉煇、鄭國江等重量級人馬，打造了首張個人專輯《First Love》，並憑主打歌《眼淚為你流》打響頭炮。

1977年，19歲的陳百強作曲及主唱《The Rocky Road》，參加無綫主辦的流行歌曲創作邀請賽，奪得季軍。因而獲得無綫賞識，簽約入行。（網上截圖）

陳百強是香港第一位唱作歌手 成名作《眼淚為你流》觸動少男少女心 70、80年代的香港樂壇，歌曲大多是改編自日本歌，因此，當1979年陳百強推出由他作曲的《眼淚為你流》後，其優美的旋律和深情的演繹，道出感情受挫的傷痛，獲得很多少男少女的共鳴。首張個人專輯《First Love》中，還有多首他作曲、作詞的作品，包括1977年參加無綫流行歌曲創作邀請賽的季軍作品《The Rocky Road》、《First Love》及《兩心痴》。因此，陳百強便一躍成為香港首位懂得作曲、作詞的唱作歌手。

陳百強偏愛紫色 唱片及演唱會曾以紫色為主題 若你是陳百強歌迷，一定會知道他深愛紫色。事實上，他是少數可以駕御紫色的人，穿上來感覺堂皇貴氣，恍如一位氣質不凡的貴公子。1986年，他推出唱片《凝望》，就是以紫色為背景。這種紫色的魅力，感染不少他的歌迷，例如當年未入行的楊千嬅曾表示，因這張唱片而漸漸愛上紫色，更因而留了一頭紫色髮型。愛紫的陳百強，又在1991年舉行了《陳百強紫色個體演唱會》，可見其鍾情紫色的程度。