陳百祥談曾志偉離職TVB：功成身退 口沒遮攔對住陳浩民講佘詩曼

剛踏入2026年，苑瓊丹於佛山舉行新直播公司開幕儀式，陳百祥、陳浩民、鄭則士、黃一山、林子聰、羅天池、金剛、黃子揚、李焯寧、金剛、張穎康、張美妮等圈中好友均有出席。向來口沒遮攔的叻哥，竟在陳浩民面前談及佘詩曼，自誇有份提攜這位出爐四屆視后。當然少不色談及曾志偉離職TVB，雖笑言「唔講矮過五呎嘅人」，但仍讚志偉哥功成身退。

叻哥自認提攜佘詩曼

叻哥表示苑仔曾飾演自己女友，除秀姑外只會「俾面」苑仔。陳浩民就表示曾與苑仔直播，被對方口才折服外，更要「揞住」苑仔個嘴收口:「我直頭要揞住住佢個嘴，佢係咁講係咁講，到最後人哋都叫佢唔好講呢啲，咁我就出手揞住咗佢個嘴！(講緊咩?)唔記得啦!」叻哥突然插口:「講翻以前佘詩曼、以前啲女友。」嚇得陳浩民揞住叻哥把口，苑仔打圓場叫他講好友曾志偉，怎料叻哥竟答道:「我地唔講矮過五呎嘅人!」

叻哥大爆新出爐視后佘詩曼往事：「當年係我提攜佢出嚟，你地知唔知?我喺意大利識佢媽媽，得我一個知邊個係佢老豆，所以佢當年選香港小姐時，佢媽媽打比我話個囡選香港小姐，咁我話包佢頭三名，我諗住亂噏，點知佢真係第三!」