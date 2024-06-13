陳百祥阿叻深情款款唱情歌賀結婚45周年 「感恩黃小姐一路陪伴」

早前香港明星足球隊喺汕頭同廣東萬力名人足球隊踢友誼賽中，有份落場嘅阿叻陳百祥喺中圈開波後被對手搶走個波，惱羞成怒之下從後出腳踢對方，球證因此向阿叻出示黃牌警告，但阿叻疑似唔服球證判決，萬力名人隊球員都忍唔住上前爭論。明星足球隊其他隊員見狀即時將阿叻拉開，阿叻亦無癮自己走出場。有網民上載當時片段紛紛討論，唔少人認為阿叻冇球品。而阿叻好友曾志偉亦幫手解畫，話阿叻輸波會變第個人。

陳百祥對住太太黃杏秀會變另一個人 火爆同認叻以外，陳百祥對住太太黃杏秀都會變另一個人。阿叻喺內地社交平台上載佢同秀姑唱歌影片，搭住太太膊頭一臉深情之餘，仲寫道「一眨眼 結婚45年了 感恩黃小姐一路陪伴」。而影片中佢地伴唱嘅MV，節錄陳百祥多年前翻唱內地歌曲《小芳》嘅現場演出片段，當時阿叻仲喺台上跪下冧秀姑。唔少網民祝福阿叻同秀姑結婚周年快樂，有人更留言「看似最不靠譜，實則最靠譜」。

曾被TVB安排與鄭裕玲、趙雅芝一齊力捧嘅黃杏秀，18歲考入TVB藝訓班，同年出席派對時認識陳百祥，後來2人交往，1979年結為夫妻。阿叻同秀姑並無仔女，秀姑曾透露多年前拍劇時因腹痛入院，後來發現為腹膜炎，連輸卵管同卵巢都受感染，要做大手術處理，更需要留院3個月休養。大病過後，醫生話秀姑懷孕機會好微，而阿叻就表示唔介意。阿叻曾讚賞秀姑冇缺點兼旺夫，令佢成日贏馬，甚至有傳秀姑為另一半而了解賽馬，更試過用1600蚊落注大贏6百萬！