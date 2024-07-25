陳秋霞公開現身推介新書《媽媽語錄》 群星到賀被問情史

陳秋霞表示今年是她媽媽的百歲冥壽，也適逢是她入行50周年，但由於她已退出樂壇多年，沒有出新歌，也沒有練歌，不能像其他歌手舉行紀念演唱會，惟有以寫書這型式去紀念入行50周年和媽媽百歲冥壽。她說：「本書主要寫我媽媽對我無微不至的陪伴和教導，當年唔似𠵱家任何工作也有幕後團隊照顧，我無論去那𥚃工作，媽媽都陪同照顧我，結果寫出嚟就變成自己入行50年經歷一樣。」她又透露書中亦提及入行經過，也會提及自己與三個女兒的相處。至於有否寫情史？陳秋霞笑說：「有寫第一次見我老公、拍拖、婚後生活上的磨合，和在馬來西亞的生活點滴。」在發布會上，陳秋霞提及在寳麗金的時光，跟台下的馮添枝和鄭國江話當年，包括創作《一點燭光》時的逸事，在現場來賓起哄下，秋霞姐和區端強即時清唱《一點燭光》給大家欣賞。除推出新書外，陳秋霞也分享了近期工作安排，她說今年是中國與馬來西亞建交50周年，下月她將與由90多人組成，從香港飛去馬來西亞的中樂團，在當地一間大學演出，屆時她將演唱一首歌曲。