陳秋霞撰寫新書分享母女相處點滴 難忘母親到台灣陪拍劇日子

陳秋霞(Chelsia)撰寫了新書《媽媽語錄》以紀念她母親今年百歲冥壽和慶祝她入行50週年，明天她將會現身書展舉行新書發布會，屆時 Chelsia 的民生書院學弟周國豐更會擔當主持一職。《媽媽語錄》銷售收益將全數捐作慈善用途，當中50%會捐給「馬來西亞金獅百盛基金」，餘下50%會捐給「健康快車香港基金」。 秋霞姐揀選了她1977年勇奪金馬獎最佳女主角奬項時的照片用在《媽媽語錄》封面上，照片上看到她身穿的裙子便是她媽媽親手做的，她說如果沒有媽媽的悉心栽培，她也沒機會拿下這個殊榮，因此這張照片使這本纪念文集更具意義。



秋霞姐憶述：「我兩年前已有這個想法為媽咪出一本書，因為她是1924年出生，今年2024年剛好是她100歲冥壽，算起來我自己也是在1974年出道，今年也是我入行50週年，這是一個值得慶祝和做一件特別事的日子，所以我決定在今年香港書展出一本書，要講述媽咪和我之間由過去，包括由小至大她如何栽培我，有些開心或不開心的小故事，我也會放在書內。」

秋霞姐續說：「書裡的內容包括我自小如何學習彈琴；中學的生活；以及我只懂4個Chord便學人彈結他，甚至是參加比賽時的趣事……直至我踏入娛樂圈這短短7年時間，媽咪一直陪著我對我教導，每天幫我梳理頭髮，她甚至會提點我的化妝，也會給我很多意見，告訴我在唱歌上有那些地方不自然。」 她提到當時那個年代我們沒有特別團隊一起去工作，身邊只得一個媽咪，她亦很懷念媽咪在台灣陪她拍戲的日子。她說︰「當我結婚後媽咪便知道自己生病且不久於人世，而我希望無論我結婚後多忙也會盡量回港陪伴她。《媽媽語錄》內亦有提及我常常於媽咪最後幾年的時間在醫院陪她說話，閒時也會幫她按摩，在這段時間是我和媽咪最親近的時刻，所以我無時無刻都很掛念這段日子。」

