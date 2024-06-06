陳秋霞40年前嫁逾百億富商老公 罕有受訪自爆身家縮晒水

現年66歲的息影女星陳秋霞，早於1974年出道，並成功走紅歌壇及電影圈，當年推出過多張英語及國語唱片，廣東名曲則有《點解手牽手》及《罌粟花》等，還到日本發展推出日語專輯。感情方面，陳秋霞曾與鍾鎮濤有過一段情，經分手後，陳秋霞於1981年嫁給商人鍾廷森，婚後退出演藝圈移居馬來西亞，曾有報道指陳秋霞老公擁有180億身家。

陳秋霞最近罕有受訪，現身資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道，談到很久沒有受訪，陳秋霞在鏡頭前笑言：「嗰陣我好有錢㗎！」自爆身家已經大縮水，坦言：「市道唔好呀嘛！我而家都要注意吓經濟，好慘，以前乜都唔理，但因為畀我老公踢咗入中華總商會，接觸咗好多關於做生意嘅嘢，慢慢學啦。」陳秋霞現時屬中華總商會其中一個分會的副會長，更是百年來首位女性做副會長，對此她感到榮幸之餘亦有責任努力學習。

為睇電視決定急流勇退

陳秋霞在1981年與大馬「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森結婚，兩人育有三個女兒，除了專注家庭外，她亦樂於行善，更開始學習書畫，早前她於馬來西亞出版《媽媽語錄》，以紀念母親百歲冥壽，陳秋霞會將該書印刷香港版，適逢今年是她入行50周年，憶起當年由母親帶住入行，兩母女感情深厚，至今對媽媽仍有很多回憶，所以推出這本書來紀念亡母實在甚有意義。

陳秋霞談到年輕時急流勇退原因，自爆當年在台灣感到失意，剛巧獲鍾廷森求婚，笑言自己最愛「電視汁撈飯」，把心一橫放棄事業嫁人過安定生活，可以日日睇電視。陳秋霞於2016年不幸患上乳腺癌二期，經過長時間化療經已康復，她很滿足現狀，享受三代同堂的寫意生活。