陳綺貞與五月天瑪莎合作表演 被取笑鍾成虎風波：妳也滿垃圾的

瑪莎：我每次講的話都很誠心誠意

陳綺貞一現身就唱了〈第二性〉、〈躺在你的衣櫃〉、〈Sentimental Kills〉、〈太多〉接着她介紹嘉賓出場，「他小時候個性很內向，也不愛說話，喜歡鬧彆扭，但長大變得很奔放、很會說有意義的垃圾話，多才多藝還出了新書，他就是昨天的孩子，今天的瑪莎。」五月天瑪莎出場後便開玩笑叫她「院長好」，詢問加入有什麼資格限制？結果陳綺貞說：「你要很會尖叫。」瑪莎笑說：「妳以為我為什麼待在五月天？我們練團的時候我都在尖叫。」其實兩人認識已超過20年，瑪莎突然有感而發說：「我每次講出來的話都很誠心誠意，但不知道為什麼別人覺得我在講垃圾話，不像綺貞在台上字字珠璣，好像每句話都有道理。」話鋒一轉突然說：「但在台下妳也滿垃圾的。」嘲笑陳綺貞日前風波，笑翻眾人。

接着陳綺貞與瑪莎首唱新歌〈只是孩子〉，陳綺貞說：「也是要會講垃圾話才能來犀利趴。」只見音樂總監陳君豪、樂手都拿出玩具尖叫雞，上頭寫上陳綺貞新的IG帳號，她也在最後一首歌〈吉他手〉加入尖叫雞的叫聲搭配音樂，滿滿自嘲風。

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