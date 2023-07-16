陳綺貞遭舊愛指控「假面女神」灑淚站台 現身劉若英廣州個唱任嘉賓

慘遭舊愛唱衰

對於上個月陳綺貞遭舊愛鍾成虎指控是「假面女神」，轟她「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，陳綺貞今次公開露面，並擔任奶茶個唱嘉賓，劉若英表示相當欣賞陳綺貞的創作，「飛行日」演唱會的開場曲正是陳綺貞為奶茶譜寫作品《彼得潘》，當初劉若英收到此作品的詞曲時就很喜歡，曾說過：「這首歌在提醒我，不管我飛的多高有多麼忙碌，記得自己的夢想，勇敢的往前飛。」如同「飛行日」演唱會想傳達的概念之一。更重要的是，劉若英透過「飛行日」飛行到每一個城市的歌迷相聚，也透過演唱會與朋友相聚，她說：「這段時間我很忙，忙到沒有時間私下約我的朋友，所以我直接把她約上台，因為我的演唱會是最溫暖，我們都想抱抱。」

兩人互相支持

在奶茶唱到陳綺貞名曲《旅行的意義》時，陳綺貞從升降台緩緩升起，全場歡呼，兩位好友跨越幾萬里相會，實踐這趟旅行的意義。互相支持的兩人，去年陳綺貞默默地現身在劉若英演出電影短片《家家》的首映會上，陳綺貞邀請奶茶擔任她MV的導演，奶茶也藉機向陳綺貞邀歌，奶茶說：「聽過別人說希望自己是劉若英，但我好希望我是陳綺貞，她的才氣和長相怎麼能併存。」羨慕陳綺貞內外兼俱，表示自己如果是男生會想保護她，接着希望與她演唱《魚》，還獻出人生的第一次，拿起口風琴為她伴奏，讓陳綺貞相當感動並忍不住落淚，一度拭淚唱不下去，奶茶給予她大大擁抱，全場歌迷亦陪她一起大合唱，場面感人。