陳綺貞遭舊愛鍾成虎爆霸凌 男方「忍3年」打破沉默：被精神虐待生不如死

自己已經沉默3年

鍾成虎12日發文表示，自己已經沉默3年，迫於無奈不得不說出感受與煎熬，直言原以為之前「平和結束」能收穫昇華並有意義的關係，但陳綺貞一連串的事件、行為，打碎自己的願望；並表示當初週刊事件只是其一，強調當時自己身為老闆，公私領域都極力保護對方，公司的業務損失也都默默吞下。

鍾成虎指出該事件正逢疫情時期，本就經營不易，陳綺貞卻在此時出爾反爾，不但要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，更是半夜簡訊情緒霸凌同事，還不願承認先前的合約，不斷提出有別於業界常規的奇怪要求，讓前員工涉及背信去當她助理。

鍾成虎直言感到精神虐待的生不如死。（圖／翻攝自鍾成虎 FB）

鍾成虎還透露對方將「週刊事件」的憤怒，發洩在自己與工作人員身上，3年疫情期間，公司努力維持經營，並修復她的形象，不過，她卻在外恣意中傷公司，並違約私接活動；他也表明，對外一直保持沈默，但陳綺貞的行為讓人困惑，也讓他感到心寒且飽受精神折磨，感到被精神虐待的生不如死。





對於鍾成虎發文，陳綺貞所屬的「添翼創越」經紀公司也做出回應，全文如下：

添翼創越與綺貞合作這麼多年，一直把綺貞當成女神呵嚄。綺貞的個性比較奔放，也因此公司及同仁們一直容忍她的各種小脾氣。



週刊事件後，綺貞變得更易怒，而且不相信人。剛開始我們忍耐，但漸漸的她的易怒變成指名封殺特定員工，針對拿薪水的同事情緒霸凌，製造不滿，時而冷漠，忽而痛斥指責，造成幾位同仁極大的工作壓力身心俱疲時，添翼知道即便對方是當年的那個女神，也不允許同事在職場不受保護。



當添翼選擇保護同事而非順著綺貞後，跟綺貞的關係就每況愈下了。



包括綺貞有可能涉嫌教唆的一些事，添翼在檢調抽絲剝繭的調查下逐漸接近真相，而那個真相是殘忍且難堪的。



契約關係的說明很硬，而且會讓人以為添翼不講人情。添翼深耕音樂這麼多年，知道每一次經紀公司跟藝人間的合約爭議，受傷的都是歌迷。添翼只是想說，我們盡力了，十餘年來我們盡力滿足綺貞每一次獨一無二的要求，但我們失敗了，我們最終帶出一個專注於自己而不考慮團隊合作的女神，而音樂行業，應該是團隊合作的。



謝謝關心這件事的你，

也謝謝這段時間以來無論環境有多暴力陰鬱仍然專注音樂的你。



添翼創越

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