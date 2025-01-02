陳考威先後戀上Super Girls兩成員 Heidi與Yanny為爭Gareth反目變仇家

40歲音樂人陳考威（Gareth）在昨晚舉行的2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上首奪「叱咤樂壇監製大獎」，接受殊榮時表現緊張兼激動，更在台上宣布娶硬拍拖近八年的前Super Girls成員陳穎欣（Yanny），更稱：「2025年，今年我會搞好我哋嘅婚禮。」今日，女方亦sweet爆分享男友的得獎片段，並公開2017年拍下的甜蜜影片，Yanny寫下：「恭喜你，考威」 ，二人婚訊獲廣大網民及圈中人紛紛留言祝福。

陳考威與Yanny是在2017年公開戀情，可是兩人的感情卻曾鬧出連串是非，更令Yanny跟Super Girls隊友Heidi（李靜儀）結怨，被指因爭仔而反目收場。