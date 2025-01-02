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娛樂
2025-01-02 16:06:34

陳考威先後戀上Super Girls兩成員 Heidi與Yanny為爭Gareth反目變仇家

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陳考威於2017年公開Yanny的女友身份。

陳考威於2017年公開Yanny的女友身份。

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40歲音樂人陳考威（Gareth）在昨晚舉行的2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典上首奪「叱咤樂壇監製大獎」，接受殊榮時表現緊張兼激動，更在台上宣布娶硬拍拖近八年的前Super Girls成員陳穎欣（Yanny），更稱：「2025年，今年我會搞好我哋嘅婚禮。」今日，女方亦sweet爆分享男友的得獎片段，並公開2017年拍下的甜蜜影片，Yanny寫下：「恭喜你考威」 ，二人婚訊獲廣大網民及圈中人紛紛留言祝福。

陳考威Gareth首次奪得「叱咤樂壇監製大獎」，於台上激動報喜。

陳考威Gareth首次奪得「叱咤樂壇監製大獎」，於台上激動報喜。

陳考威與Yanny是在2017年公開戀情，可是兩人的感情卻曾鬧出連串是非，更令YannySuper Girls隊友Heidi（李靜儀）結怨，被指因爭仔而反目收場。

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陳考威當年為Super Girls擔任監製，跟五位成員合作無間，早在2014年，Heidi已撻着Gareth，兩人發展地下情更被揭同遊台灣，當時好友余文樂公開了二人合照，不過拍拖一年後，有指Gareth主動向Heidi提出分手，不久後男方卻移情戀上Yanny，當Heidi得知舊愛搭上隊友，即時取消關注Yanny的IG帳戶，繼而鬧出不和消息。YannyGareth拍拖一向低調，直至2017年9月，Gareth在社交網貼出與Yanny的頭貼頭合照，以行動公開其女友地位，如今兩人還修成正果，認真是經得起風浪！

陳考威當年為Super Girls擔任音樂監製。 陳考威曾與Super Girls在音樂上合作無間。 陳考威與Heidi的地下情只維持一年多。 陳考威娶拍拖近八年的Yanny為妻。

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