陳考威否認搞散Super Girls 承諾今年娶Yanny因一個理由婚期有變

音樂人陳考威（Gareth）這兩年事業愛情兩得意，年初叱咤頒獎禮，他首奪「叱咤樂壇監製大獎」。領獎時，更公開向拍拖8年的前Super Girls成員Yanny示愛，並承諾今年會搞好二人的婚禮。陳考威初出道就被傳媒封為「有米監製」，更先後與不少女歌手如連詩雅、JW王灝兒等傳緋聞。今年41歲的Gareth接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除了憶述獲黎明賞識的傳奇入行經過外，他亦談及與許廷鏗、馮允謙、陳卓賢、周殷廷等之間的合作點滴。 入行15年的陳考威，先後與Super Girls成員Heidi及Yanny交往。在他最初入行時，亦與連詩雅及JW王灝兒傳過緋聞。當年不少報道更用「有米監製」形容他，對此封號陳考威表示：「聽咗呢個名好耐，但我好唔鍾意！呢個名會畀人錯覺我好唔認真做音樂。」單是Gareth去年通宵監製出的45首作品，就足以證明他對音樂十分認真。至於入行有否靠父蔭，他說：「屋企人只係供我去加拿大讀書，返到香港都無靠屋企，係不斷自己打工儲錢，同朋友合租自己砌studio。」

否認曾戀連詩雅JW 給人印象cool爆的陳考威其實很友善及搞笑，問他過往是否因為才華而吸引眾多異性，他說：「可能唔係我才華，可能係我性格呢！」緋聞多多的他重申對每段感情也認真，每段也超過三年以上。至於跟連詩雅及JW王灝兒的昔日緋聞，他澄清：「呢兩個都無拍過拖，以前比較多狗仔隊，影到都係同工作前後有關。」Gareth更強調中學已認識連詩雅，他稱：「Shiga同我同一間中學，李治廷都係，所以我哋全部都係同學兼朋友。」 與Yanny由2017年開始交往，Gareth直認是他最長的一段關係，他感激Yanny的鼓勵，陪伴他走過兩年前的事業低潮：「佢係超級支持我，做許廷鏗《無力感》專輯之前，我無晒方向沉迷打機。初初Yanny見到都畀我放縱 ，到有一日見我越嚟越嚴重，就同我講：『我知你肯做一件事，就會做到最叻，不如你專注番音樂，你一定得㗎！』就響嗰一晚我成個人醒咗！就抆走晒屋企所有電腦搬番studio，嗰兩年我就好努力，所以就發生咗我今年攞獎呢件事。」