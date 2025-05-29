陳肇麟為做歌手自資6位數出歌 搵E女神阿魚七師傅做MV女主角

2025 樂壇男新人陳肇麟(Allan Chan)自資6位數推出個人作品《男士休館》，宣布正式進軍樂壇。他請來《破‧地獄》視覺藝術指導、曾獲金像獎及金馬獎提名陳迪凱 Water Chan執導MV，女主角由「E女郎」的阿魚Fish梁梓瑜及七師傅擔任，歌曲由朱琳、林寶度身打造曲詞，並由鄧東成East City 編曲及監製，班底如此鼎盛，難怪不得不轉讓自己有份注資的公司，套現出歌。

Allan 出道前曾擔任電視、網劇及電影演員，亦從事marketing工作，與廣告公司合作。他今次放手一搏出道做歌手，只求人生無悔。他說︰「因為自己年紀開始大，如果唔試就真係冇機會試，唔想人生後悔。唔想後悔幾十年。⁠暫時用返自己儲嘅錢做歌，去少幾次旅行、唔好咁大使，暫時未洗食穀種。」但由於歌曲及MV製作要近6位數，Allan只好將自己公司的股份轉讓，套現做音樂。他說︰「因為都好想認真俾人第一首歌感覺係『有心』，所以第一首歌都唔介意投資多少少。」他坦言自己一直都很喜歡音樂，就算幾辛苦也好，希望可以搏盡無悔。

Allan的處男作《男士休館》希望表達一眾男士在戀愛中有me time的追求，希望男士愛另一半同時，亦可敢於表達自己訴求。是次歌曲團隊皆由Allan 親自邀請，在與各單位見面前，Allan 早已親自準備了一份歌曲計劃書，由故事主題、風格定位、歌詞方向、MV 故事內容、心水演員及宣傳方法等皆已於有明確方向，並在在開會時介紹計劃書，成功以誠意打動各位合作。

MV 由《破·地獄》視覺藝術指導 Water Chan 陳迪凱擔任導演，與 Allan 商討後決定用香港少見的「復古未來」風格，製作大量英式復古與科幻元素的道具，於街頭搭建英倫風「男人私竇」，配合電影級特效後製來豐富劇情，令觀眾一起進入 Allan 的幻想世界。