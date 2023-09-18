陳自瑤發揮慳家本色　講價成功將價錢減半惹爭議　網民：大明星都討價還價

事源係陳自瑤到動物園遊玩當天唔記得咗帶太陽帽及望遠鏡，只好喺園外即場購買。陳自瑤發揮慳家小智慧，分別向商家講價，詢問太陽帽價錢後假裝離去及與其他小販招手，最後由35元講價至25元；買望遠鏡時則賣晒口乖大讚小販嬸嬸靚女，直接詢問對方可唔可以平啲，又畀佢成功由120元講價到60元。對於陳自瑤嘅講價行為，有網民批評小家：「大明星還討價還價」、「明星就不要砍價了」、「大明星都討價還價，就我老婆從來不還價，關鍵我們還窮」、「離開中國20年了，原來到現在還有這樣的風俗？」等等。

網民：砍價時好可愛

不過，都有部分網民覺得喺旅遊區講價好平常，力撐陳自瑤貼地又可愛：「我覺得她是比較真實，不怎樣造作」、「yoyo砍價時好可愛好漂亮！」、「好酷啊 砍價很熟練」、「好接地氣啊，我也是這樣討價還價」、「有錢不代表要做大冤種吧」、「好酷啊 砍價很熟練」、「沒想到陳自瑤這麼聰明」、「做老婆無得頂」、「你好會砍價，開個班吧！一砍對半砍！我最多砍20」，甚至有網民指陳自瑤講價時可以再大膽啲：「砍價還可以再大點膽一點」及「你是懂砍價的，但是還可以再殺狠點，有被可愛到」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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