陳自瑤舊愛 蔡淇俊唔撈TVB北上發展飲食王國坐擁6間食肆

唔少TVB藝人離巢後轉行，其中一個就係「前四葉仔」蔡淇俊。依家喺佛山拍緊TVB版《華燈初上》嘅姚子羚，尋日出post提到去咗相識十年嘅蔡淇俊新開業咖啡店幫襯兼聚舊。當年蔡淇俊同「表哥」因為拍婚紗廣告而結識，姚子羚甚至話有唔少人以為佢地真係夫妻。

蔡淇俊2014年離開TVB後北上，事業重心轉向餐飲業，8年後終於捱出頭，而家有5間米線店，仲有火鍋店同cafe，算係做出成績。

17歲參加《TVB周刊》選秀比賽而入行嘅蔡淇俊，喺TVB 13年嘅日子，代表作唔算多。2004年拍《赤沙印記＠四葉草.2》做過主角﹐但更多人記得佢同陳自瑤因為呢套劇而撻著，不過戀情4年後完結。2007年演處境劇《同事三分親》令佢更多人識，但劇集播完人氣無以為繼，居然倒褪到要做七線茄喱啡。

蔡淇俊8年前同內地朋友夾份開米線店，佢注資50萬，揀喺佛山因為華南沿岸仲有唔少人睇TVB，可以借明星效應吸客。不過創業初期要一腳踢，收銀水吧都做埋，又因為鋪頭地點冇人流，寧願蝕裝修錢都搬。好在3年後已經回本，仲有可觀收入，仲一開開五間。蔡淇俊曾經喺內地受訪時提到，喺TVB日子耐咗就想有更多收入，於是選擇創業，而家仲已經喺佛山買樓，只係會返香港探屋企人。蔡淇俊認為內地生活舒服得多，朋友又多，移居大灣區同工作無關。

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