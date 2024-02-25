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娛樂
2024-02-25 17:02:43

陳若思陳欣茵何泳芍現身上水廣場 向星級美妝師請教春日化妝貼士

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陳若思

4位人氣小花現身上水廣場，示範最新春裝。(林俊源攝)

人氣小花陳若思(Amber)、陳欣茵(Yanyan)、何泳芍(Honey)及屈詠儀，今日(25)現身上水廣場，為春日時裝表演行catwalk之餘，席間更向星級美妝師請教春日化妝貼士，為迎接春天作好準備。

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上水廣場今日變身春日星級美妝教室，請來AmberYanyanHoney及屈詠儀上演活力十足的春日時裝表演，幾位女神分別以運動裝及最新春裝行catwalk，盡顯青春感。期間，AmberYanyanHoney更即場與現場觀眾大玩互動遊戲，一起發揮創意，炮製春日時尚造型，比拼潮流觸覺。此外，星級美妝師Janice Lam更親臨現場，介紹2024最新美妝技巧，為各位女神的美貌升級。

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上水廣場變身美妝教室

早前遠赴紐西蘭拍攝《港女野人2》的AmberHoney，今日在上水廣場再度同場，加上前J2ers Yanyan3位女神一起分享春日時尚配搭。3人不約而同表示，平日甚少濃妝外出，由於出門前通常都是匆匆忙忙，故此亦不介意素顏示人。提到星級美妝師Janice Lam今日在場，3人興奮表示要向對方取經，請教新一季化妝貼士，尤其是應對春季潮濕天氣的化妝技巧。喜愛戶外活動的AmberHoney則笑言，希望Janice Lam傳授適合戶外活動的美妝秘技，好讓她們隨時隨地能拍下女神照片。

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