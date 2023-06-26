陳茵媺帶仔女飛加國度暑假 陳豪留港開工搵真銀

陳豪照顧太太陳茵媺（Aimee）及三個子女無微不至，努力工作為家庭打拼，作為視帝兼廣告紅人，拍戲之餘亦有自己的生意，工作不斷，吸金力強，對財政規劃更加謹慎。陳豪表示：「努力賺錢是為了令家人有更舒適的生活，當然要慎選財務產品，交托給財務專家就更放心。」陳豪認為退休規劃與財務規劃是人生重要的一環，即使熱愛拍戲，但暫仍未有退休打算，亦會留意退休規劃產品。被公認是「顧家好男人」的陳豪，十分重視家庭生活，在密密麻麻的工作中仍會騰出時間與家人慶祝節日、出外旅行，爭取共聚天倫的時間。他在會上分享說：「子女漸漸長大，很快就會有自己的社交生活，跟自己和太太的相處時間亦會減少，所以希望由現在開始好好規劃將來的退休生活，令自己的財務更穩健，可以維持現在、甚至達到更好的生活水平，與太太、子女有更多的 family time好好享受生活。」陳豪透露Aimee已帶仔女飛到加拿大見外公、外婆，並於當地放暑假，會於8月中返港，由於自己有工作在身，8月亦開新劇，故陳豪會留守香港搵真銀。