上周五(1日)是陳茵媺的41歲生日,昨日她在社交平台分享多張照片,相中見到她置身在花海中,就連生日蛋糕也是以花朵作為主題,其中一個蛋糕上面更寫有「Happy Birthday to my sweetest angel」,相信是陳豪所贈。

豪宅變花海

陳茵媺為配合這個花海生日派對,更特意穿上印有花花圖案的吊帶裙,又拿著氣球合照,笑得非常開心。大合照見到陳豪依舊戴上口罩,未敢鬆懈,抱起細女。雖然陳豪帶住口罩,但見到他也笑得非常開心,而大仔就捧住一大束鮮花。壽星女留言說︰「Happy April 1st Birthday to me... Wishing everyone good health and happiness always ! (祝我 4 月 1 日生日快樂...祝大家身體健康,永遠幸福!)」並tag了陳豪的帳號及打上hashtag「birthdaysuprise」(生日驚喜)。看來陳豪為了自己的「甜心天使」生日,花盡不少心思。